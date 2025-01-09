獨／台中轎車被撞「翻下橋」　2人受困1無呼吸心跳

記者游瓊華、許權毅、葉國吏／台中報導
台中市今晨發生車禍，根據消防隊透露，北屯區景賢路、祥順東路交叉路發生2台自小客車碰撞意外，其中一台翻落邊坡、車上2人受困，經消防救援已經有1人成功脫困，尚有1人困在車上、無呼吸心跳。
▲北屯區景賢路、祥順東路交叉路口車禍。（圖／民眾提供，下同）
消防隊獲報後緊急前往搶救，翻落邊坡的車輛車上2位乘客受困，緊急派出吊臂車輛援救。目前已經也1人脫困、意識清楚，不過另一位女性乘客仍困車上，已無呼吸心跳。
出版：07：36
更新：07：40
記者游瓊華、許權毅、葉國吏／台中報導
台中市今晨發生車禍，根據消防隊透露，北屯區景賢路、祥順東路交叉路發生2台自小客車碰撞意外，其中一台翻落邊坡、車上2人受困，經消防救援已經有1人成功脫困，尚有1人困在車上、無呼吸心跳。
▲北屯區景賢路、祥順東路交叉路口車禍。（圖／民眾提供，下同）
消防隊獲報後緊急前往搶救，翻落邊坡的車輛車上2位乘客受困，緊急派出吊臂車輛援救。目前已經也1人脫困、意識清楚，不過另一位女性乘客仍困車上，已無呼吸心跳。
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