獨／台中轎車被撞「翻下橋」　2人受困1無呼吸心跳

20多歲男子趙育慶被控是虐貓慣犯，因涉虐死5隻貓，被依《動物保護法》起訴、羈押至今。台北地院今（8日）開庭，趙男自認僅犯輕罪，催法官當庭裁准他的交保聲請，法官怒稱自己雖非動保人士更對狗貓的毛過敏，但趙男虐貓犯行前科累累「真的太誇張」，即便依法須准交保，「但我的心在淌血」，因此諭知若今天下午4點半前能繳出18萬元保證金，就准他交保，嚇得趙男頻頻求饒，希望降低保證金，但最終仍因覓保無著被還押。