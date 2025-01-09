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冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

▲▼泡湯和追雪一直是冬季熱門的休閒活動。(圖／慈濟醫學中心提供示意圖，下同）

▲泡湯和追雪一直是冬季熱門的休閒活動。(圖／慈濟醫學中心提供示意圖，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據中央氣象署預報，這一週受冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。泡湯和追雪一直是冬季熱門的休閒活動，花蓮慈濟醫院預防醫學中心醫師黃亮凱特別建議民眾，泡湯宜結伴不宜超過30分鐘，注意水溫，有嚴重心血管疾病的朋友則盡量避免。上山賞雪除了做好保暖，也多留意是否有頭暈和累喘想吐的高山症狀，做好保護措施，注意小技巧，在寒冬也能盡情享受樂趣。

在冷冷的天氣裡，很多民眾喜歡選擇泡溫泉來溫暖身體及舒緩疲勞，黃亮凱醫師指出，高溫會使血管擴張，血液流向四肢，造成心臟和腦部的血流供應相對減少，這增加了心血管疾病的風險，所以有心血管疾病的患者，建議先向醫師諮詢後，再選擇合適的泡湯活動，而病情嚴重者，更是不建議泡湯。

▲▼泡湯和追雪一直是冬季熱門的休閒活動。(圖／慈濟醫學中心提供示意圖，下同）

黃亮凱醫師說，進入溫泉前先適應水溫，水溫應控制在40°C左右，時間不宜超過30分鐘，並避免浸泡超過心臟部位。因為處於高溫環境中會加速水分流失，也要適時補充水分，若有頭暈、胸悶的症狀時，應立即離開水池。而血管不好的族群則要多加注意，如糖尿病患者和年長者，建議不超過15分鐘，並避免冷熱交替，減少對血管的壓力。

▲▼泡湯和追雪一直是冬季熱門的休閒活動。(圖／慈濟醫學中心提供示意圖，下同）

▲醫師黃亮凱建議，泡湯宜結伴不宜超過30分鐘，嚴重心血管疾病的朋友盡量避免。上山賞雪除了做好保暖，也多留意是否有高山症狀。

另外，黃醫師也提醒民眾，避免單獨泡溫泉，最好結伴，以便在緊急情況下提供協助，並注意避免因站立或換姿勢造成血壓劇變，防止昏倒或意外。

而若是要到山上進行追雪的民眾，黃亮凱醫師特別叮嚀，除了注意保暖之外，若計劃長時間待在高山，應注意高山症的風險，可提前到旅遊醫學門診諮詢，並根據建議服用預防藥物，若是有高山症症狀出現，包含累、喘、頭暈、頭痛、想吐等，應立即下山。

再來，台灣民眾比較不熟悉雪地，要特別注意「雪盲症」的發生，雪地反射的紫外線對眼睛有害，幾乎等同直視太陽，初期眼睛可能不適，若是嚴重可能會導致短暫失明，黃醫師建議追雪民眾佩戴防紫外線眼鏡或太陽眼鏡，保護眼睛免受傷害，另外，雪地滑倒的風險很高，建議行走時，步伐可比平常小，降低滑倒的可能。

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