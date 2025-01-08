台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

▲台南市勞工局結合各工會關懷弱勢的愛心持續傳遞，8日由大台南總工會愛心接棒，親送致贈給20區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年關將屆，台南市勞工局結合各工會關懷弱勢的愛心持續傳遞，8日由大台南總工會愛心接棒，並發揮其攬箍角色及精神，將關懷禮金紅包與喜憨兒年菜、白米、鹽水意麵、核桃、花生、衛生紙等生活物品，親送致贈給20區30戶職災、弱勢勞工家庭。

統一企業工會也提供泡麵物資一併響應此善舉，為弱勢家庭在寒冬注入暖流，也期許他們能夠溫馨好過年，落實黃偉哲市長最溫暖的施政理念「希望家園」。

8日大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、台南市油漆工程業職業工會理事長吳福鐘及勞工志願服務協會梁志男理事長偕同各工(協)會代表及志工，在勞工局局長王鑫基及勞工局人員陪同下，一起將紅包、年菜與生活物資分送給居住在東區、南區、中西區、安平、安南、仁德、關廟、楠西、永康、七股、將軍、學甲、麻豆、佳里、官田、鹽水、柳營、新營、後壁、北門等20區30戶職災、弱勢勞工家庭，實踐文化融合且多元性的照顧，並透過庇護工場的年菜與生活物資來關懷弱勢，傳遞「以愛傳愛！」台南特有的人情味。

首站行程來到新營區50餘歲的湯先生住處，案主領有中度心智類身心障礙證明，生活無法自理，由姊姊負責照顧，全家領取政府補助金維生，房屋破舊，設置於屋外的浴室無熱水器，冬天只能燒熱水提進浴室洗澡，並且使用流動廁所，經由勞工局做工行善團修繕志工協助修繕後，浴室裝設馬桶、蓮蓬頭等衛浴設備並加裝熱水器，湯姓姊弟終於有舒適的居住環境，勞工局並持續進行關懷服務，連結社會資源提供經濟扶助。

另居住於鹽水區陳姓案主38年次，與繼子同住，兒子原本從事鐵工工作，10年前因車禍導致身障，生活無法自理，由案主全日照顧，案主領有中低收老人生活津貼每月約4000元，兒子領有中度身障津貼每月5000多元，全家仰賴政府補助生活，經濟狀況困難，做工行善團啟動修繕服務，讓案家感受住安心享溫馨。

王鑫基局長表示，市長黃偉哲極力肯定「做工行善團」為弱勢家庭進行房屋修繕之善舉，各工會志工發揮所長、付出愛心一同協助弱勢，並在後續持續關懷送溫情，讓愛綿延。在此非常感謝大台南總工會在年節前，再次扮演攬箍角色，結合各工會響應寒冬送暖關懷活動，致贈年菜與生活物資給職災、弱勢勞工家庭，使他們在新年節慶將臨之際，也可享受到幸福的氛圍，也希望此舉達到拋磚引玉之效，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群。