　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商隱藏功能解鎖！7-11免口頭報電話、自助結帳　微波不用找按鍵

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

▲7-11創新便民服務，其中包括全台門市「免口頭報電話」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商隱藏服務你都知道了嗎？到便利商店「報會員電話號碼」，讓不少消費者表示尷尬，又擔心個資外洩風險，7-11去年開始逐步更新全台門市硬體設備，導入Keypad螢幕，讓民眾可自行輸入，今年起已擴大到全台門市使用，笑說「I人」可以放心了。業者也公布「7大創新便民服務」一次看，像是微波免找按鍵、全台收銀機可隨時切換成「自助結帳機」等，讓民眾能更方便。

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

▲7-11更新全台門市POS硬體設備，導入Keypad螢幕，讓消費者結帳時可自己輸入會員電話號碼。（圖／業者提供）

1、自行輸入會員電話

有鑑於部分民眾在結帳時報會員電話有個資外洩風險，7-ELEVEN自去年底開始逐步更新全台門市POS硬體設備，導入Keypad螢幕，讓消費者結帳時可自己輸入會員電話號碼，提高隱蔽性，也減少與門市人員口頭報電話時的等待時間，而該便民服務於2025年起，正式在全台門市啟用。

2、團購群組「i 划算」逐筆開發票

7-ELEVEN「i 划算」平台打造據點多的團購群組，不論是年節食品、3C商品、當季水果、母嬰商品、生活用品等，都能輕鬆購物，可門市取貨或宅配到府，透過門市推薦指定團購商品，可依顧客實際購買數量開立單張發票（依門市實際庫存為主）。

▲▼7-11創新便民服務，掃描式微波爐3秒快速開始加熱。（圖／業者提供）

▲7-11便民服務，掃描式微波爐3秒快速開始加熱。（圖／業者提供）

3、微波不用再找按鍵！掃描條碼3秒快速開始加熱

為提供民眾更快速微波超商各式美食，7-ELEVEN於去年開始即逐步於部分門市導入掃描式微波爐，讓消費者不用再苦苦找按鍵，只需掃描一下QRcode，就能快速加熱，省去詢問門市人員、自行查看要加熱多久時間麻煩，目前全台已有將近40%門市導入掃描式微波爐，業者期望今年可陸續逐步汰換。

4、ibon便利生活站提供海外人士多語、多元服務

為滿足本土消費者、外籍旅客、新住民採買日常所需，7-ELEVEN整合ibon便利生活站，除了中、英、日文外，也針對常用服務提供泰文、菲律賓文、印尼、越南文等語言，讓駐台的外籍工作者、新住民或遊客，能滿足叫計程車、包裹寄件或列印等需求。

同時，全台門市導入智能平板，讓夥伴可隨時使用即時翻譯功能，與來自全球的顧客溝通零距離，並在特定商圈約250家門市提供不同語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等。

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

▲▼7-11全台門市導入一機兩用「自助結帳功能」，在人潮離峰時，門市人員可切換，方便民眾自行結帳節省時間。（圖／業者提供）

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

5、全台門市導入一機兩用「自助結帳功能」

針對全台部分高人流門市，7-ELEVEN目前已導入約100台賣場型自助結帳機台，讓消費者省去排隊時間。去年底也於全台門市逐步導入一機兩用自助結帳功能，也就是櫃檯區的結帳機台，都能讓門市人員於人潮離峰時，選擇開啟功能，提供想快速消費的民眾自行完成結帳，不僅讓門市夥伴更省力，也可專心補貨、整理EC商品，並減少消費者等待時間。

6、包裹安心取周末加碼送購物金

全台7-ELEVEN都提供包裹安心取服務，即日起至3月2日，每逢周末星期六、日至7-ELEVEN門市取貨時，「報會員電話」或「刷會員條碼」，就送「5元購物抵用金」。

▼包裹取貨報會員，就送5元購物金。（圖／業者提供）

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

7、串聯外送平台，預定商品外送或自取

7-ELEVEN攜手旗下外送平台foodomo，推出預售商品外送到家、預約自取服務，消費者手機中已預先購買的「OPENPOINT行動隨時取」商品電子提貨券，都可直接透過foodomo外送平台線上兌領，專人外送到家、預約自取雙重服務，快速補給生活所需。即日起至2月2日，foodomo推出「要買蛇麼」活動，消費滿199元享95折，最高折100元，不限新舊客可使用5次，讓精打細算的小資族新春省一波。

▼「OPENPOINT行動隨時取」與「foodomo」外送平台串聯，可預定商品外送或自取。（圖／業者提供）

▲▼7-11創新便民服務一次看。（圖／業者提供）

★全家友善移民工、24小時寄放服務

●全家友善移民工多語服務

與非營利組織One-Forty合作，打造友善移工賣場，包括為了解決溝通困難，設計東南亞語系的「溝通友善墊板」，協助店員與移民工溝通，並在工作手冊納入移民工服務的SOP。墊板上同時呈現泰國、越南、印尼、菲律賓4國語言，協助移工寄包裹、寄錢回家鄉、拿包裹、避免買到豬肉食物、繳費、買網路卡或電話卡等。

▲全家「溝通友善墊板」擴及全台超過4200間店舖。（圖／全家提供）

全家FamiPort服務機台、店內自助微波指引，也提供東南亞語系、多國語言，方便移工及外籍人士使用。此外像是「現煮咖啡」的電子MENU看板，全家也導入越南、印尼文的版本，以輪播方式呈現，讓移工朋友也能無障礙買咖啡。

●東南亞食品、「NO PORK」專區擴大

全家2025年計畫擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店，全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本，並陸續推出全新南洋風味餐食。

APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」也將提供多語系呈現，讓移工更容易查找商品。

▲全家APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」，將提供多語系呈現。（圖／全家提供）

●全家24小時寄物服務

全家便利商店去年起推出新服務「寄物+」，等於全台4200間店化身寄物櫃，標榜24小時「讓你借放一下」，除了常溫物品還能冰蛋糕，無論是賣家買家面交、逛街不想拿重物，都可以利用新服務，寄物天數可選擇1天到3天，2月28日前單日寄物最低只要20元。

寄件人只要透過全家FamiPort機台，完成3步驟「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」，將物品交給店舖櫃台人員，即完成寄物程序。

▲全家新服務「寄物+」，逛街逛累解放雙手、賣家買家免喬「面交」都方便。（圖／全家提供）

你可能想看

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用　1天最低20元

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

移工在超商消費比國人高2倍！1困難不敢點咖啡　全家打造友善賣場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商隱藏功能解鎖！7-11免口頭報電話、自助結帳　微波不用找按鍵

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠一次看　唐老鴨杯超萌

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個　3月前最高30%回饋

【廣編】2025年春節限定饗宴「只為這一碗」　聯名故宮打造食藝特展

瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

【廣編】名廚美饌鍋物寒冬熱賣！甘蔗羊肉爐、獨門酸菜鴨新品好評不斷

全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

7-11開賣「冠軍烏魚子飯糰」！新春限定美食、線上光明燈開跑

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

超商隱藏功能解鎖！7-11免口頭報電話、自助結帳　微波不用找按鍵

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠一次看　唐老鴨杯超萌

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個　3月前最高30%回饋

【廣編】2025年春節限定饗宴「只為這一碗」　聯名故宮打造食藝特展

瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

【廣編】名廚美饌鍋物寒冬熱賣！甘蔗羊肉爐、獨門酸菜鴨新品好評不斷

全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

7-11開賣「冠軍烏魚子飯糰」！新春限定美食、線上光明燈開跑

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦

「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

九份裡的隱世秘境！爬滿綠藤的廢墟玻璃屋　來份與世隔絕下午茶

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣

全支付韓國也能用了！據點超過190萬個

全聯499吃五星年菜、獨家料理300有找

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

超商隱藏服務解鎖！7-11全台免口頭報電話

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

肯德基雪花起司炸雞混入乾燥劑！業者道歉

7-11開賣春節限定「冠軍烏魚子飯糰」

荷包君有救！全聯、家樂福繼續販售60元餐盒

全家聯名《神明便利商店》推鮮食

7-11新推「開心果霜淇淋、拿鐵」

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

更多熱門

相關新聞

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

強烈冷氣團即將來襲，超商紛紛送暖祭出咖啡、熱飲優惠！全家便利商店在APP祭出「陪你好運九九」優惠，特濃美式9杯299元，平均一杯特價34元，實體門市也有第二杯10元。而7-ELEVEN也推出「OPENPOINT行動隨時取」也推出空前絕後「蛇年前哨戰」優惠，CITY CAFE濃萃美式365杯8888元，原價每杯50元，等於平均一杯不到25元，門市也有5折起優惠。

阿伯不滿超商麵包漲價　竟辱罵女店員「吃屎」

阿伯不滿超商麵包漲價　竟辱罵女店員「吃屎」

7-11開賣春節限定「冠軍烏魚子飯糰」

7-11開賣春節限定「冠軍烏魚子飯糰」

「史努比蛇」奧嘟嘟超萌！7-11推50款周邊

「史努比蛇」奧嘟嘟超萌！7-11推50款周邊

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

關鍵字：

超商便利商店7-11

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面