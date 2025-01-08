超商隱藏功能解鎖！7-11免口頭報電話、自助結帳　微波不用找按鍵

▲7-11創新便民服務，其中包括全台門市「免口頭報電話」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商隱藏服務你都知道了嗎？到便利商店「報會員電話號碼」，讓不少消費者表示尷尬，又擔心個資外洩風險，7-11去年開始逐步更新全台門市硬體設備，導入Keypad螢幕，讓民眾可自行輸入，今年起已擴大到全台門市使用，笑說「I人」可以放心了。業者也公布「7大創新便民服務」一次看，像是微波免找按鍵、全台收銀機可隨時切換成「自助結帳機」等，讓民眾能更方便。

▲7-11更新全台門市POS硬體設備，導入Keypad螢幕，讓消費者結帳時可自己輸入會員電話號碼。（圖／業者提供）

1、自行輸入會員電話

有鑑於部分民眾在結帳時報會員電話有個資外洩風險，7-ELEVEN自去年底開始逐步更新全台門市POS硬體設備，導入Keypad螢幕，讓消費者結帳時可自己輸入會員電話號碼，提高隱蔽性，也減少與門市人員口頭報電話時的等待時間，而該便民服務於2025年起，正式在全台門市啟用。

2、團購群組「i 划算」逐筆開發票

7-ELEVEN「i 划算」平台打造據點多的團購群組，不論是年節食品、3C商品、當季水果、母嬰商品、生活用品等，都能輕鬆購物，可門市取貨或宅配到府，透過門市推薦指定團購商品，可依顧客實際購買數量開立單張發票（依門市實際庫存為主）。

▲7-11便民服務，掃描式微波爐3秒快速開始加熱。（圖／業者提供）



3、微波不用再找按鍵！掃描條碼3秒快速開始加熱

為提供民眾更快速微波超商各式美食，7-ELEVEN於去年開始即逐步於部分門市導入掃描式微波爐，讓消費者不用再苦苦找按鍵，只需掃描一下QRcode，就能快速加熱，省去詢問門市人員、自行查看要加熱多久時間麻煩，目前全台已有將近40%門市導入掃描式微波爐，業者期望今年可陸續逐步汰換。

4、ibon便利生活站提供海外人士多語、多元服務

為滿足本土消費者、外籍旅客、新住民採買日常所需，7-ELEVEN整合ibon便利生活站，除了中、英、日文外，也針對常用服務提供泰文、菲律賓文、印尼、越南文等語言，讓駐台的外籍工作者、新住民或遊客，能滿足叫計程車、包裹寄件或列印等需求。

同時，全台門市導入智能平板，讓夥伴可隨時使用即時翻譯功能，與來自全球的顧客溝通零距離，並在特定商圈約250家門市提供不同語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等。

▲▼7-11全台門市導入一機兩用「自助結帳功能」，在人潮離峰時，門市人員可切換，方便民眾自行結帳節省時間。（圖／業者提供）

5、全台門市導入一機兩用「自助結帳功能」

針對全台部分高人流門市，7-ELEVEN目前已導入約100台賣場型自助結帳機台，讓消費者省去排隊時間。去年底也於全台門市逐步導入一機兩用自助結帳功能，也就是櫃檯區的結帳機台，都能讓門市人員於人潮離峰時，選擇開啟功能，提供想快速消費的民眾自行完成結帳，不僅讓門市夥伴更省力，也可專心補貨、整理EC商品，並減少消費者等待時間。

6、包裹安心取周末加碼送購物金

全台7-ELEVEN都提供包裹安心取服務，即日起至3月2日，每逢周末星期六、日至7-ELEVEN門市取貨時，「報會員電話」或「刷會員條碼」，就送「5元購物抵用金」。

▼包裹取貨報會員，就送5元購物金。（圖／業者提供）

7、串聯外送平台，預定商品外送或自取

7-ELEVEN攜手旗下外送平台foodomo，推出預售商品外送到家、預約自取服務，消費者手機中已預先購買的「OPENPOINT行動隨時取」商品電子提貨券，都可直接透過foodomo外送平台線上兌領，專人外送到家、預約自取雙重服務，快速補給生活所需。即日起至2月2日，foodomo推出「要買蛇麼」活動，消費滿199元享95折，最高折100元，不限新舊客可使用5次，讓精打細算的小資族新春省一波。

▼「OPENPOINT行動隨時取」與「foodomo」外送平台串聯，可預定商品外送或自取。（圖／業者提供）

★全家友善移民工、24小時寄放服務

●全家友善移民工多語服務

與非營利組織One-Forty合作，打造友善移工賣場，包括為了解決溝通困難，設計東南亞語系的「溝通友善墊板」，協助店員與移民工溝通，並在工作手冊納入移民工服務的SOP。墊板上同時呈現泰國、越南、印尼、菲律賓4國語言，協助移工寄包裹、寄錢回家鄉、拿包裹、避免買到豬肉食物、繳費、買網路卡或電話卡等。

▲全家「溝通友善墊板」擴及全台超過4200間店舖。（圖／全家提供）

全家FamiPort服務機台、店內自助微波指引，也提供東南亞語系、多國語言，方便移工及外籍人士使用。此外像是「現煮咖啡」的電子MENU看板，全家也導入越南、印尼文的版本，以輪播方式呈現，讓移工朋友也能無障礙買咖啡。

●東南亞食品、「NO PORK」專區擴大



全家2025年計畫擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店，全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本，並陸續推出全新南洋風味餐食。

APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」也將提供多語系呈現，讓移工更容易查找商品。

▲全家APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」，將提供多語系呈現。（圖／全家提供）

●全家24小時寄物服務



全家便利商店去年起推出新服務「寄物+」，等於全台4200間店化身寄物櫃，標榜24小時「讓你借放一下」，除了常溫物品還能冰蛋糕，無論是賣家買家面交、逛街不想拿重物，都可以利用新服務，寄物天數可選擇1天到3天，2月28日前單日寄物最低只要20元。

寄件人只要透過全家FamiPort機台，完成3步驟「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」，將物品交給店舖櫃台人員，即完成寄物程序。

▲全家新服務「寄物+」，逛街逛累解放雙手、賣家買家免喬「面交」都方便。（圖／全家提供）