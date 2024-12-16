　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大！2025年APP功能「東南亞商品友善地圖」將提供多語呈現，也要將全台4200間店打造成「巷口中文教室」，即日起宣布啟動「2025一起友善移工零錢捐」。同時也推出南洋酸辣燙「馬尚煮」買2送2、穆斯林友善商品第2件5折起，還有多款東南亞零食「加10元多1件」。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲全家與非營利組織One-Forty攜手，宣告啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫。（圖／全家提供）

●全家擴大友善移工計畫

12月18日「國際移工日」前夕，全家與深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Forty攜手，宣告啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫。根據11月最新調查，全家今年致力打造多語系、多商品的友善賣場，已獲97%以上移工肯定，是最多移工第一選擇的超商品牌。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲全家APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」，將提供多語系呈現。（圖／全家提供）

●APP地圖新增多國語言

2025年將朝線上、線下都友善的方向持續優化，擴大東南亞商品專區至少750店、APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」提供多語系呈現，讓移工更容易查找商品。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲全家便利商店2025年將化身「巷口中文教室」。（圖／全家提供）

2025也更進一步將全台逾4200間全家店舖，打造成「巷口中文教室」，全力支援One-Forty移工學校的招生、教材發送、生活學習場域等，共同助力與友善「台灣新家人」。

●零錢捐支持「巷口中文教室」

「2025一起友善移工」零錢捐計畫，鼓勵民眾可以實際捐款支持，幫助至少2500位移工獲得免費的中文學習教材，將製作20支中文教學影片，舉辦8場跨縣市的「便利商店中文實戰教室」。教材將擴大至4國語言，可服務印、越、泰、菲等東南亞移工。

而全家店到店也贊助物流服務，方便移工至店舖就近領取，免去個人物品寄到工廠或雇主家中的困擾。中文學習教材中，除了設計便利商店專章，並附有「溝通友善墊板」，讓移工在家自學之餘，也能拿著學習單到店舖「實戰演練」。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲移工可以就近到全家領取中文學習教材。（圖／全家提供）

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲中文教材還附有「溝通友善墊板」，移工也能到店舖「實戰演練」。（圖／全家提供）

●跟移工成為筆友

另一計畫為「移工筆友校園暨全民教育計畫」，讓移工友善意識與文化理解從校園深耕，拓展至社會。One-Forty將於2025年舉辦50場校園活動、招募100名種子教師，邀請全台1000名學生以書信方式，理解移工的生命故事、給予回饋打氣感激，交一位跨國籍跨文化的筆友。

全家則為「小小筆友」將店舖化身為教室課堂，帶孩子走出校園、進入全家，了解移民工友善措施、體驗東南亞餐食，從小認識多元文化、學習同理，後續也將擴展至全民，推出移工筆友網路倡議活動，讓全民與移工朋友透過網路書信，展開文化交流。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲全家店內自助微波指引，已新增東南亞語系標示。（圖／全家提供）

●「東南亞專區、NO PORK熟食區」擴大

全家2025年預計擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店，全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本，並陸續推出全新南洋風味餐食。今年10月起，店內自助微波指引已新增東南亞語系標示，店內台新銀行、國泰世華銀行ATM，也支援中日韓及東南亞多國語系介面。

▼店內台新銀行、國泰世華銀行ATM，也支援中日韓及東南亞多國語系介面。（圖／全家提供）

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

●東南亞美食優惠

為了響應12月18日國際移工日，全家多項商品推出優惠，即日起至12月24日，深受移民工族群喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」祭出「買2送2」。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供） 

▲全家南洋酸辣燙「馬尚煮」祭出「買2送2」。（圖／全家提供）

還有超過40款穆斯林友善專區商品「第二件5折起」，包括：FamiCollection鮮乳餅、雙色脆薯片、海鹽焦糖爆米花、芭樂鮮果乾、土芒果青鮮果乾等。

東南亞零食則有「加10元多1件」，包括：香脆卡拉薯條、香蕉脆片、典藏黑雪茄威化捲，共9款HALAL認證東南亞零食。

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

▲▼全家東南亞專區熟食、零食商品祭出優惠。（圖／全家提供）

▲▼全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

●7-ELEVEN 友善外籍旅客、新住民措施

除此之外，7-ELEVEN也發現東南亞旅客、新住民較往年增加，今年11月起於指定商圈引進多款東南亞產地商品，囊括當地熱銷泡麵、罐頭調料、零食餅乾、果乾飲料、沖泡飲品等類別。

▲▼7-11友善外籍人士、觀光客、新住民、東南亞移工。（圖／業者提供）

▲7-11「ibon便利生活站」不僅有中、英、日文版本，針對常用服務也提供「泰文、菲律賓文、印尼、越南文」等語言。（圖／業者提供）

根據調查指出，外籍人士與旅客來台，最常接觸的地方就是超商，主要使用代收款項、購買商品、寄送件包裹。7-ELEVEN持續提供旅台的海外人士多元便利服務，「ibon便利生活站」不僅有中、英、日文版本，針對常用服務也提供「泰文、菲律賓文、印尼、越南文」等語言，讓駐台的外籍工作者、新住民或遊客能滿足叫計程車、包裹寄件或列印等需求。

▲▼7-11友善外籍人士、觀光客、新住民、東南亞移工。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN於工業區、醫院等商圈約250家門市，提供專屬語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等。（圖／業者提供）

▲▼7-11友善外籍人士、觀光客、新住民、東南亞移工。（圖／業者提供）

此外，為打造友善購物環境，7-ELEVEN於工業區、醫院等商圈約250家門市，提供專屬語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等，共有英文、泰文、越文不同語言版本，讓門市夥伴與消費者溝通無距離。

更於今年9月起擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項相關作業，讓夥伴不僅可透過智能平板內的即時翻譯功能，與來自全球的顧客溝通零距離，也能節省工時，提升工作效率同時節省紙張使用量，預估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2,724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息
林襄挨酸「說話不經頭腦」！　10字正面回擊
小S愛女Lily曬雅思成績單！　曾說「母語是英文」遭出征
蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要
獨／第一代啦啦隊女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完
LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

得利Dulux 2025年度色「金盞黃True Joy」為臺北馬注入活力能量　與你一起迎接挑戰勇往直前！

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

《換乘戀愛》1～3季原班人馬新節目來了！「明年開播」時間曝光

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

暖助1735隻浪浪找到家！高雄4大管道認養率增17%

涂兆緯7局好投助威　文化大學擒台體收第8勝晉級保希望

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

相聚百富宴春節限定禮盒喜迎春

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

麥當勞APP本周限定優惠一次看

肯德基3大超值優惠快收！

3M全新升級替換式馬桶刷　年末超殺促銷只在美式賣場

達美樂起司火山披薩限時買1送1

超商咖啡買1送1、暖暖包下殺！

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

超商咖啡優惠懶人包！7-11買1送1、全家寄杯6折

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

foodpanda攜手商家走過挑戰

HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」　雙重享受生活儀式感

更多熱門

相關新聞

超商「買1送1」懶人包！雪糕、泡麵都有

超商「買1送1」懶人包！雪糕、泡麵都有

周末全台極凍3天，各大超商也紛紛推出周末限定優惠！7-11「超值五六日」推出可口可樂、双響砲府城擔仔湯麵「買1送1」，春烏龍精品拿鐵/ 紅玉18精品拿鐵「第2杯10元」。全家康康5有「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、「味味一品麻辣臭豆腐麵」買1送1。

移民署桃園站　邀新住民製作菲式酸湯

移民署桃園站　邀新住民製作菲式酸湯

失聯移工合法化？業界反對　勞動部：目前沒有轉正的政策

失聯移工合法化？業界反對　勞動部：目前沒有轉正的政策

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

LAWSON來台變超商龍頭？　網曝2關鍵：贏不了

LAWSON來台變超商龍頭？　網曝2關鍵：贏不了

關鍵字：

東南亞移工移工新住民全家友善移工One-Forty7-11

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面