全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

▲全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大！2025年APP功能「東南亞商品友善地圖」將提供多語呈現，也要將全台4200間店打造成「巷口中文教室」，即日起宣布啟動「2025一起友善移工零錢捐」。同時也推出南洋酸辣燙「馬尚煮」買2送2、穆斯林友善商品第2件5折起，還有多款東南亞零食「加10元多1件」。

▲全家與非營利組織One-Forty攜手，宣告啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫。（圖／全家提供）

●全家擴大友善移工計畫

12月18日「國際移工日」前夕，全家與深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Forty攜手，宣告啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫。根據11月最新調查，全家今年致力打造多語系、多商品的友善賣場，已獲97%以上移工肯定，是最多移工第一選擇的超商品牌。

▲全家APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」，將提供多語系呈現。（圖／全家提供）

●APP地圖新增多國語言



2025年將朝線上、線下都友善的方向持續優化，擴大東南亞商品專區至少750店、APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」提供多語系呈現，讓移工更容易查找商品。

▲全家便利商店2025年將化身「巷口中文教室」。（圖／全家提供）

2025也更進一步將全台逾4200間全家店舖，打造成「巷口中文教室」，全力支援One-Forty移工學校的招生、教材發送、生活學習場域等，共同助力與友善「台灣新家人」。

●零錢捐支持「巷口中文教室」

「2025一起友善移工」零錢捐計畫，鼓勵民眾可以實際捐款支持，幫助至少2500位移工獲得免費的中文學習教材，將製作20支中文教學影片，舉辦8場跨縣市的「便利商店中文實戰教室」。教材將擴大至4國語言，可服務印、越、泰、菲等東南亞移工。

而全家店到店也贊助物流服務，方便移工至店舖就近領取，免去個人物品寄到工廠或雇主家中的困擾。中文學習教材中，除了設計便利商店專章，並附有「溝通友善墊板」，讓移工在家自學之餘，也能拿著學習單到店舖「實戰演練」。

▲移工可以就近到全家領取中文學習教材。（圖／全家提供）



▲中文教材還附有「溝通友善墊板」，移工也能到店舖「實戰演練」。（圖／全家提供）

●跟移工成為筆友

另一計畫為「移工筆友校園暨全民教育計畫」，讓移工友善意識與文化理解從校園深耕，拓展至社會。One-Forty將於2025年舉辦50場校園活動、招募100名種子教師，邀請全台1000名學生以書信方式，理解移工的生命故事、給予回饋打氣感激，交一位跨國籍跨文化的筆友。

全家則為「小小筆友」將店舖化身為教室課堂，帶孩子走出校園、進入全家，了解移民工友善措施、體驗東南亞餐食，從小認識多元文化、學習同理，後續也將擴展至全民，推出移工筆友網路倡議活動，讓全民與移工朋友透過網路書信，展開文化交流。

▲全家店內自助微波指引，已新增東南亞語系標示。（圖／全家提供）



●「東南亞專區、NO PORK熟食區」擴大

全家2025年預計擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店，全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本，並陸續推出全新南洋風味餐食。今年10月起，店內自助微波指引已新增東南亞語系標示，店內台新銀行、國泰世華銀行ATM，也支援中日韓及東南亞多國語系介面。

▼店內台新銀行、國泰世華銀行ATM，也支援中日韓及東南亞多國語系介面。（圖／全家提供）



●東南亞美食優惠

為了響應12月18日國際移工日，全家多項商品推出優惠，即日起至12月24日，深受移民工族群喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」祭出「買2送2」。

▲全家南洋酸辣燙「馬尚煮」祭出「買2送2」。（圖／全家提供）



還有超過40款穆斯林友善專區商品「第二件5折起」，包括：FamiCollection鮮乳餅、雙色脆薯片、海鹽焦糖爆米花、芭樂鮮果乾、土芒果青鮮果乾等。

東南亞零食則有「加10元多1件」，包括：香脆卡拉薯條、香蕉脆片、典藏黑雪茄威化捲，共9款HALAL認證東南亞零食。

▲▼全家東南亞專區熟食、零食商品祭出優惠。（圖／全家提供）

●7-ELEVEN 友善外籍旅客、新住民措施

除此之外，7-ELEVEN也發現東南亞旅客、新住民較往年增加，今年11月起於指定商圈引進多款東南亞產地商品，囊括當地熱銷泡麵、罐頭調料、零食餅乾、果乾飲料、沖泡飲品等類別。

▲7-11「ibon便利生活站」不僅有中、英、日文版本，針對常用服務也提供「泰文、菲律賓文、印尼、越南文」等語言。（圖／業者提供）

根據調查指出，外籍人士與旅客來台，最常接觸的地方就是超商，主要使用代收款項、購買商品、寄送件包裹。7-ELEVEN持續提供旅台的海外人士多元便利服務，「ibon便利生活站」不僅有中、英、日文版本，針對常用服務也提供「泰文、菲律賓文、印尼、越南文」等語言，讓駐台的外籍工作者、新住民或遊客能滿足叫計程車、包裹寄件或列印等需求。

▲▼7-ELEVEN於工業區、醫院等商圈約250家門市，提供專屬語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等。（圖／業者提供）

此外，為打造友善購物環境，7-ELEVEN於工業區、醫院等商圈約250家門市，提供專屬語言版本的海報、菜單、關懷友善墊板等，共有英文、泰文、越文不同語言版本，讓門市夥伴與消費者溝通無距離。

更於今年9月起擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項相關作業，讓夥伴不僅可透過智能平板內的即時翻譯功能，與來自全球的顧客溝通零距離，也能節省工時，提升工作效率同時節省紙張使用量，預估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2,724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高。