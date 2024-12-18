全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用　1天最低20元

▲全家便利商店推出超狂新服務「寄物+」，等於全台4200間店化身寄物櫃，24小時「讓你借放一下」。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

面交喬不攏、逛街想解放雙手都有福了！全家便利商店推出超狂新服務「寄物+」，等於全台4200間店化身寄物櫃，標榜24小時「讓你借放一下」，除了常溫物品還能冰蛋糕，無論是賣家買家面交、逛街不想拿重物，都可以利用新服務，寄物天數可選擇1天到3天，2月28日前單日寄物最低只要20元。

全家首創原店寄取「寄物+」創新服務，具備「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」3大便利特色，將全台超過4200間門市化身為便利置物櫃，提供1至3天彈性寄物天數，還有代收萬元以下貨款的便利服務。

▲全家新服務「寄物+」，讓賣家買家未來免喬「面交」，寄取貨更方便。（圖／全家提供）

業者觀察，便利商店是許多團購主、小賣家與買家面交的熱門地點，但買賣雙方常常需要另外約時間、喬不攏，也常發生臨時無法赴約等問題，「寄物+」服務推出後，正好能解決面交常見痛點。

寄件人只要透過全家FamiPort機台完成「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」3步驟，將物品交給店舖櫃台人員，即完成寄物程序。即日起至2025年2月28日，常溫寄物更推出「1天20元、3天30元」限時優惠價，冷凍冷藏寄物則為「1天30元、3天40元」限時優惠價；代收貨款另收取服務費15元。

▲全家寄物服務也能冰蛋糕，逛街太累也能寄物「解放雙手」。（資料圖／記者蕭筠攝）

以冷藏手作甜點買賣為例，如果為朋友訂了客製的手工蛋糕慶生，但店家若假日未開店、或僅能在平日上班時間可供取貨，因而遲遲無法敲定面交時間，也擔心快遞或宅配造成商品損壞，便可請甜點賣家到鄰近的全家店舖，使用「寄物+」冷藏寄物服務。

民眾僅需於FamiPort機台中填寫寄物人與收件人資訊、確認溫層、選擇寄物天數、輸入收款帳戶資料，最後將物品交給店舖櫃台，即完成寄物。買家即可在寄物天數內，隨時到達該店，出示「全家」APP取貨條碼或報收件人手機號碼末3碼，即可領取。

另外，許多民眾出遊逛街、逛夜市，不想提大包小包人擠人，周遭卻沒有置物櫃寄放，這時也可走到巷口「全家」，使用「寄物+」常溫寄物服務（寄物項目需使用外箱或不透明塑膠袋包裝完整），只要20元寄物費用，即可解放雙手、舒心逛街，提供消費者便利、彈性的寄物管道。

「寄物+」目前已於全台逾4200間全家店舖FamiPort機台上線，第二階段將擴大至全家官網、會員APP、My FamiPort APP等，透過線上渠道申請，為團購主、手作甜點等個人社群賣家，打造便利的寄物平台。