「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周五8時地面氣壓及降水圖顯示，北部、東半部降雨明顯。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四起冷空氣再增強，非常濕冷，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右；周五北、東降雨最明顯，北台最高溫約僅14度。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日結構鬆散的中層雲籠罩，各地多雲時晴，東半部偶有零星少量降雨，冷空氣稍減弱、北微涼、中南舒適，各地早晚冷，仍應注意保暖。

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吳德榮表示，周四起冷空氣再增強，氣溫再降，北部、東半部轉有雨，越晚越濕冷；周五北、東降雨最明顯，北台最高溫約僅14度，整天濕冷；周六至周日清晨，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，仍很濕冷；3000公尺以上高山（合歡山、雪山⋯等）降雪機率高，2000公尺以上（太平山、拉拉山⋯等）亦有機率。

吳德榮指出，周日白天轉晴冷，因強夜間輻射冷卻，冷到下周一清晨，仍將出現極端低溫；歐洲模式顯示，再增強的冷空氣，將使氣溫下降至符合強烈大陸冷氣團的標準，低溫特報的範圍擴大，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。

吳德榮說，最新各國模式模擬，下周一白天起至下周二各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱，逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低；下周三另一波冷空氣逐漸接近，下周四、下周五南下影響，看來又是強冷空氣，但為期末模擬，各國模式皆在頻繁調整，下結論還太早，還需要觀察。