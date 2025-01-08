南韓天寒地凍！最低氣溫跌破「零下18度」　寒流威力明後達高峰

▲南韓最近寒流來襲，首爾也有降雪，然而民眾卻仍冒著嚴寒前往首爾市龍山區漢南洞聲援尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到西伯利亞大陸冷高氣壓影響，南韓成為了白雪覆蓋的銀白世界，預估明（9）日至10日寒流影響最為劇烈，屆時最低氣溫恐跌破攝氏零下18度、體感溫度更低於零下20度，且全羅北道有機會降雪超過40公分，而首爾的氣溫更跌到只剩0度左右，因此氣象當局特別發布寒流警報。

根據《韓聯社》、《News1》，此次由大陸高氣壓所以發的寒流正在發揮驚人的威力，今（8）日早晨江原道鐵原郡的氣溫已經跌到攝氏零下17度、京畿道坡州市（板門店）為零下16.5度，至於首爾的氣溫則為零下4.7度、體感溫度零下7.8度，而南韓全國白天最高溫度則是介於零下3度至9度之間。

中部地方與全羅北道東部、慶尚北道北部內陸地區氣溫則是介於0度上下。仁川的最高氣溫僅剩零下1度、體感溫度為零下5度。在其他城市的部分，大田為2度（體感溫度1度）；光州為6度（體感溫度3度）、大邱為5度（體感溫度3度）、蔚山7度（體感溫度5度）、釜山則為8度（體感溫度5度）。

▲首爾光化門5日上午已經開始積雪。（圖／達志影像／newscom）

此次寒流的威力預估9至10日達到顛峰狀態，9日早晨的最低氣溫介於零下18至零下4度、白天最高氣溫則介於零下10度至3度。同時，江原道嶺東地方制9日為止、慶尚北道東海岸與濟州島則至10日，將會刮起瞬間風速達到時速70公里的強風。

至9日為止的累積降許量預估，忠清南道5至15公分（忠清南道南部西部沿岸恐累積降雪達20公分以上），而全羅北道的降雪也相當驚人，多處預測積雪可達10至20公分，全羅北道西部沿岸、全羅北道山區則將累積降雪超過30公分。

在其他離島地區，鬱陵島、獨島預估降雪5至20公分，而濟州島山區則為5至15公分。