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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／7退役軍官收中國金援成中共內應　顧立雄回應了

▲▼國防部長顧立雄 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

復康聯盟黨主席，同時也是退役軍官的屈宏義因收受中國金援，在台發展親共組織充當內應，連同屈宏義在內，一共有7名退役軍官被依違反《國安法》遭台中高分檢提起公訴。對此，國防部長顧立雄今（8日）受訪時回應，目前了解沒有現役軍人涉案，還是要對這些被吸收的退役軍人予以嚴厲的譴責，但案子還在偵查中，其他部分國防部不予置評。

據《鏡週刊》報導，屈宏義2019年結識中國機構「深圳市新四軍研究會」擔任首長的張昌國等人，收受金援並吸收多名軍職背景人員，伺機刺探並收集台灣軍事及政治情報，甚至繪製AIT地形圖資提供給對岸，並規劃行動三部曲，先在台發展復康組織、成立政黨，再來介入參選透過民代管道發聲，建立內應武裝力量，以狙殺為目標的「武裝組織」。

顧立雄今赴立法院外交及國防委員會備詢，對此，他回應，目前了解沒有現役軍人涉案，就國防部立場，還是要對這些被吸收的退役軍人予以嚴厲的譴責，不管是備役，或是退役後，還是要對國家有忠誠義務，這個案子還在偵查中，國防部不予置評。

媒體也追問國防預算相關，顧立雄表示，回答過多次，依照作戰需求擬定各項裝備來源，不管是國內自產還是軍售管道，四大主軸就是不對稱戰力建構、作戰韌性提升、後備戰力提升、每天應對灰色地帶襲擾，所需要的裝備會從四大面向跟友盟國家，主要是跟美國溝通，總統賴清德已經宣示，國防預算會穩健成長。

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