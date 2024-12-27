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前國防部長李天羽移靈安厝　顧立雄率眾上將追思：感念忠勇報國赤忱

▲▼前國防部長李天羽26日移靈安厝，國防部長顧立雄率國軍將領及政府官員致祭追思。（圖／國防部提供）

▲前國防部長李天羽26日移靈安厝，國防部長顧立雄率國軍將領及政府官員致祭追思。（圖／軍聞社提供）

記者杜冠霖／台北報導

前國防部長李天羽上將12日清晨，因肺炎等併發症，於三軍總醫院病逝，享壽79歲。家屬方面態度低調，尊重李天羽生前的遺願，不會設立靈堂、不安排公祭。昨（26日）李天羽移靈安厝典禮於新店碧潭空軍烈士公墓舉行。國防部長顧立雄親自到場致祭，深切感念李前部長畢生奉獻軍旅，以忠勇報國為志、秉忘身報國的赤忱，致力整軍經武，為國家締造燦爛不朽的豐功偉績，成為後人效法的典範。

▲▼前國防部長李天羽26日移靈安厝，國防部長顧立雄率國軍將領及政府官員致祭追思。（圖／國防部提供）

移靈車隊昨清晨由憲兵快速反應連車隊前導，自臺北市懷愛館出發，駛向碧潭空軍烈士公墓。國防部長顧立雄及各級長官於公墓廣場肅立迎靈，隨後移至祭堂舉行向空軍忠烈將士致祭及安奉禮。儀典中，司儀引領獻花、行三鞠躬禮，霍守業一級上將、林鎮夷一級上將、退輔會主委嚴德發先生、參謀總長梅家樹上將、副部長柏鴻輝等多名將官也到現場追思致敬。

安奉禮結束後，家屬前往忠靈塔進行移靈安厝儀典。在司儀讚頌文與封龕儀式後，憲兵矧槍班鳴葬槍三響，伴隨示範樂隊演奏莊嚴的安息號。

國防部表示，李前部長一生秉持忠勇愛國的崇高志節，為國效命，歷任空軍總司令、參謀總長及國防部長等重要職務，並榮獲青天白日勳章。他在推動國軍聯合作戰、全民國防共識共行、國防民生合一，以及國防組織與兵力結構調整、新式武器裝備採購等政策方面，貢獻卓著。他帶領國軍官兵克服艱難挑戰、不畏風雨，捍衛臺海安全，對於國家穩定與國防進步，具有無可取代的重大意義與貢獻。

▲▼前國防部長李天羽26日移靈安厝，國防部長顧立雄率國軍將領及政府官員致祭追思。（圖／國防部提供）

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