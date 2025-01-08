　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻

▲▼人妻網美上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻。（圖／翻攝X、TikTok）

▲米莉亞姆激吻羅密歐，讓全場興奮尖叫。（圖／翻攝X、TikTok，下同。）

記者吳美依／綜合報導

多明尼加發生爭議事件，人妻網美米莉亞姆（Miriam Cruz）出席美國樂團「Aventura」演唱會時，很幸運地被邀請上台合唱，她卻一時太過興奮，與主唱當場激情擁吻，引發現場尖叫連連，不過婚姻也因此破裂。

英國音樂雜誌《新音樂快遞》（NME）報導，這起事件發生在去年12月28日。根據影片，米莉亞姆上台後，陸續跟每位樂團成員打招呼，隨後竟激情擁吻主唱羅密歐（Romeo Santos），稍後坐下來開唱時，還把手放在對方腿上。

演唱會結束後，米莉亞姆發文表示，跟羅密歐擁吻簡直是美夢成真，「對我來說，不只是仰慕這名藝術家，也認為他是一個偉大的人。我追隨他並且仰慕他很久了」，不過代價也非常高昂，因為「我的10年婚姻破裂了。」

▲▼人妻網美上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻。（圖／翻攝X、TikTok）

米莉亞姆解釋，自己當時「被緊張和激情沖昏頭，沒有考慮到這會如何影響我的家人。」儘管她深感哀傷，但仍尊重前夫的離婚決定，「我打從心底感到抱歉，我從未想過傷害你。我只是希望，儘管我們分開了，但為了我們的孩子，還是能夠保持和平和團結。」

米莉亞姆在TikTok擁有14萬粉絲，經常拍片分享與前夫及孩子的家庭日常，但在發文宣布離婚消息之後，又把貼文刪除了。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「饗饗」疑食物中毒已通報19人！　衛生局：尚未同意復業
古代壁畫12生肖沒有蛇！「這動物」取代　考古專家揭原因
TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理
獨／三重工地釀禍非第一次！　傾斜屋受災戶怒嗆建商
1600吃饗饗「吐得像新加坡魚尾獅」　10大1小慘況曝
指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免
陸男星發聲！　證實淪豬仔「遭囚禁剃頭」
89猴咖啡喝一半...突遭4便衣壓制　「蜥蜴趴」地上關心眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭飛機坐哪裡最安全？　專家曝「黃金3大保命座位」：走道更好

《即刻救援》真人版！勇爸搜尋26天　親自衝上船救出被綁架女兒

人妻上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻

尹錫悅爆已逃離官邸　南韓警：持續追蹤位置

《查理週刊》恐攻10年恐懼仍在　自我審查限縮言論自由

Meta結束美國事實查核防被報復？　川普回應：可能是吧

遊韓旅客小心！專家點名「這座機場」也有事　水泥牆加鳥擊隨時殞命

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」3萬人急撤　好萊塢男星也逃命

赴日旅遊注意！日本將迎「警報級大雪」　青森積雪量達往年2倍

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

搭飛機坐哪裡最安全？　專家曝「黃金3大保命座位」：走道更好

《即刻救援》真人版！勇爸搜尋26天　親自衝上船救出被綁架女兒

人妻上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻

尹錫悅爆已逃離官邸　南韓警：持續追蹤位置

《查理週刊》恐攻10年恐懼仍在　自我審查限縮言論自由

Meta結束美國事實查核防被報復？　川普回應：可能是吧

遊韓旅客小心！專家點名「這座機場」也有事　水泥牆加鳥擊隨時殞命

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」3萬人急撤　好萊塢男星也逃命

赴日旅遊注意！日本將迎「警報級大雪」　青森積雪量達往年2倍

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

胡椒粉加太多出事了！台南黑衣人爆打豆乳雞老闆　狂棍痛狂輸出

台南最新免費景點！桂子山「汐見之丘」啟用　5分鐘攻頂俯瞰全景

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

搭飛機坐哪裡最安全？　專家曝「黃金3大保命座位」：走道更好

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市！1.6升渦輪折合新台幣267萬

2025房市以盤待變　信義：屋主有望調整心態降價

獸父警性侵女兒348次被起訴　若遭免職400萬退休金泡湯

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

黃仁勳證實1月17日回台參加尾牙！　輝達台灣總部選址喊話1事

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

「婆婆自製蛋糕」釀3死　媳婦疑摻砒霜被捕

杜魯道請辭　10年政壇興衰一次看

烏塔航空飛行意外　客機緊急降落莫斯科

川普：墨西哥灣是美國的　名字應該改成「美洲灣」

更多熱門

相關新聞

人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭

人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭

台中市一名周姓女子與丈夫結婚6年多，育有一女，卻因與同公司江姓同事發生婚外情，去年6月被丈夫發現二人一同進入汽車旅館停留超過5小時。面對丈夫質問，周女承認與江男互有好感並已展開交往，而且絲毫沒有悔意，也不顧及年幼女兒的成長環境。事後，丈夫向二人提出侵害配偶權的告訴，求償100萬元，一審法院近日判決，周女與江男需賠償20萬元，判決仍可上訴。

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

逛完台灣超商！南韓人妻「曝超猛4點」：不能小看欸

老公出差！人妻飢渴出擊「狂戰離婚男5天」　

老公出差！人妻飢渴出擊「狂戰離婚男5天」　

貝克漢和兒子都選在元旦放閃

貝克漢和兒子都選在元旦放閃

人妻懷孕！辯小王「精子活動力差」自清

人妻懷孕！辯小王「精子活動力差」自清

關鍵字：

人妻Miriam Cruz樂團Aventura羅密歐Romeo Santos

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面