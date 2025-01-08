人妻上台「擁吻樂團主唱」激情片瘋傳　老公一看狠斷10年婚姻

▲米莉亞姆激吻羅密歐，讓全場興奮尖叫。（圖／翻攝X、TikTok，下同。）



記者吳美依／綜合報導

多明尼加發生爭議事件，人妻網美米莉亞姆（Miriam Cruz）出席美國樂團「Aventura」演唱會時，很幸運地被邀請上台合唱，她卻一時太過興奮，與主唱當場激情擁吻，引發現場尖叫連連，不過婚姻也因此破裂。

英國音樂雜誌《新音樂快遞》（NME）報導，這起事件發生在去年12月28日。根據影片，米莉亞姆上台後，陸續跟每位樂團成員打招呼，隨後竟激情擁吻主唱羅密歐（Romeo Santos），稍後坐下來開唱時，還把手放在對方腿上。

Pareja de la mujer que besó a Romeo Santos le pide el divorcio luego de 10 años de casados.



Definitivamente el mundo esta lleno de hombres inseguros.



¿Como vas a dejar tremendo mujerón por un beso?#RomeoSantos #Aventura #Beso pic.twitter.com/WWSo5gTDLq — (@KleiverArcaya) December 30, 2024

演唱會結束後，米莉亞姆發文表示，跟羅密歐擁吻簡直是美夢成真，「對我來說，不只是仰慕這名藝術家，也認為他是一個偉大的人。我追隨他並且仰慕他很久了」，不過代價也非常高昂，因為「我的10年婚姻破裂了。」

米莉亞姆解釋，自己當時「被緊張和激情沖昏頭，沒有考慮到這會如何影響我的家人。」儘管她深感哀傷，但仍尊重前夫的離婚決定，「我打從心底感到抱歉，我從未想過傷害你。我只是希望，儘管我們分開了，但為了我們的孩子，還是能夠保持和平和團結。」

米莉亞姆在TikTok擁有14萬粉絲，經常拍片分享與前夫及孩子的家庭日常，但在發文宣布離婚消息之後，又把貼文刪除了。