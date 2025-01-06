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社會 社會焦點 保障人權

人妻和同事摩鐵大戰5小時！她認「愛上了」　綠帽夫難過天天哭

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲周女外遇還一副理所當然的樣子。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）

記者張靖榕／台中報導

台中市一名周姓女子與丈夫結婚6年多，育有一女，卻因與同公司江姓同事發生婚外情，去年6月被丈夫發現二人一同進入汽車旅館停留超過5小時。面對丈夫質問，周女承認與江男互有好感並已展開交往，而且絲毫沒有悔意，也不顧及年幼女兒的成長環境。事後，丈夫向二人提出侵害配偶權的告訴，求償100萬元，一審法院近日判決，周女與江男需賠償20萬元，判決仍可上訴。

判決書指出，周姓女子的丈夫去年6月利用手機定位功能發現妻子的行蹤異常，追蹤後發現周女與江男一同進入汽車旅館，停留超過5個小時。事後，丈夫質問周女，對方坦承與江男發展感情，甚至直言，「我們互相喜歡，已經交往。」

丈夫控訴二人行為嚴重傷害婚姻關係，不僅決定與周女離婚，並向法院提告，指二人侵害其配偶權，並要求100萬元精神損害賠償。

周女丈夫在法庭上表示，二人在不倫關係被揭穿後，態度冷漠，毫無悔意或歉意，讓他備受打擊。他痛訴，事件發生後不僅夜不能寐，還因擔心如何在母親缺席的環境下，讓年幼的女兒健康成長而深感憂慮，經常想著想著就哭了。

台中地方法院審理認定，江男在周女婚姻存續期間，與她有頻繁接觸並一同進入汽車旅館，其行為已超出正常社交禮儀範疇，侵害了周女丈夫的配偶權。法院指出，二人的行徑破壞了婚姻共同生活的圓滿與幸福，導致丈夫精神上遭受嚴重痛苦。

法院綜合考量雙方的經濟能力及案件情節，判決周女與江男共同賠償丈夫20萬元。全案仍可上訴。

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