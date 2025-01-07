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杜魯道將辭去總理！　加拿大政局「可能發展一次看」

▲▼　加拿大總理杜魯道 。（圖／路透）

▲杜魯道將結束9年多的執政生涯。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加拿大總理杜魯道6日宣布辭去自由黨（Liberal）黨魁及總理職務，結束9年多的執政生涯。《路透社》整理出6大問答，解析該國政局的未來走向。

民調顯示，杜魯道政府支持率不到20%，在10月底前必須舉行的國會大選之中，幾乎肯定會慘敗。加上副總理兼財政部長方慧蘭 （Chrystia Freeland）不滿政府應對川普關稅的立場、突然宣布辭職，杜魯道在重重壓力之下，6日宣布下台。

Q1：杜魯道會立刻下台嗎？

A1：不會。杜魯道表示，他將繼續擔任總理與自由黨黨魁，直到選出新黨魁、領導該黨參加下一次大選為止。在加拿大，政黨黨魁必須由「特別領導會議」選出，但此過程可能耗時數月。在此期間，自由黨將任命一名臨時領導人，接管總理職務。

Q2：不久後的將來，就會舉行大選嗎？

A2：不會。杜魯道已經宣布，國會休會日期，從原本的1月27日，延長至3月24日，這代表有意提出不信任案、推翻少數黨政府的反對黨，必須等到5月才能這麼做。

如果自由黨沒有延長國會休會，萬一所有反對黨聯手投票通過不信任案，自由黨將被擊敗，並且引發一場新選舉。而國會最晚6月20日開始暑期休會，若屆時自由黨依然掌權，則將在10月下旬，如期舉行選舉。

▼方慧蘭（Chrystia Freeland）閃電辭職，被認為是杜魯道下台的最後一根稻草。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）閃電辭職。（圖／達志影像／美聯社）

Q3：自由黨還能怎樣被趕下台？

A3：自由黨也可能因年度預算案被推翻。根據國會議程，下議院原訂3月下旬對此表決，這將引發信任投票。

目前不清楚這項投票是否依然會在3月下旬舉行，即使真的如期舉行，也不清楚在野黨是否還會投票推翻自由黨政府，無論屆時黨魁是誰。不過，有望贏得下次選舉的保守黨、左翼小黨新民主黨（New Democratic Party）都明確表示，希望透過不信任案，擊敗杜魯道。

Q4：自由黨多久才能選出新黨魁？換人真的比較好？

A4：民調顯示，無論誰獲選新黨魁，自由黨都將輸掉選舉。但如果不是杜魯道掌權，至少不會輸那麼慘。

因此，對於自由黨而言，最糟糕的情況就是耗費太多時間，導致下次選舉仍是杜魯道領軍。因此，他們可能宣布縮短競選時程，以確保新黨魁趕快上任。此前，杜魯道2013年4月獲選黨魁時，選舉過程耗時5個月，2006年的前一次選舉則耗時近8個月。

Q5：誰可能角逐自由黨黨魁？

A5：目前各界提出的人選有8名，包括前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）、前住房部長弗雷澤（Sean Fraser）、外交部長趙美蘭（Melanie Joly）、創新部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）、交通部長安南德（Anita Anand）、前央行總裁卡尼（Mark Carney）與前卑詩省省長簡慧芝（Christy Clark）。

Q6：有其他方法讓杜魯道立刻下台嗎？

A6：加拿大總督西蒙（Mary Simon）握有最高憲法權力，理論上可以撤換杜魯道，但實際上幾乎可說是不可能發生。渥太華卡爾頓大學（Carleton University in Ottawa）教授暨憲法專家拉加西（Philippe Lagasse）說，「總督不會撤換仍獲下議院信任的總理。」

 
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