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出新活動就瘋狂課金　35K男「只能吃泡麵過活」　妹無奈：都37歲了...

哥哥狂課手遊「課到只能吃泡麵過活」　他無奈：都37歲了

▲男子沉迷手遊，課金好幾萬，課到只能吃泡麵過活。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

不少人會沉迷遊戲，甚至課金課到走火入魔。有網友抱怨，自己的哥哥是一名普通上班族，每個月薪水約3.5萬，但他卻沉迷於各類手機遊戲，只要遊戲一出新活動就會瘋狂「課金」，課金金額高達好幾萬「課到只能吃泡麵過活」，甚至跟原PO借了好幾萬元課金，讓原PO無奈表示「都37歲了，我還能說什麼」。

近日一名網友在Dcard以「遊戲課金課到跟我借錢」為題發文，分享自己的哥哥是一名月薪3.5萬的普通上班族，但他沉迷於各類手遊，甚至會為了遊戲課金好幾萬，「有的時候花了一大筆錢結果沒有拿到，會氣到一個人對著電腦咆哮大吼的程度」。原PO透露，哥哥還會課到只能吃即期品或泡麵過活，「有的時候真的透支到沒辦法了還要跟我借錢，借不到就大吼」，但自己也不是吃素的「直接拿翹棍跟他對峙，他就孬了」。

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更讓原PO傻眼的是，哥哥目前已經欠了他7萬6千元，之前原PO氣到跑去他房間大喊「再不還我錢我就把你電腦砸了」，才逼哥哥還了1萬元。原PO還提到曾經想勸哥哥去看心理醫生，但他完全不認為自己有問題，讓原PO無奈表示「畢竟他是37歲的成年人，算有自主控制能力的人我能說什麼」。

貼文一出引起網友熱議，許多網友紛紛留言「錢先還完再說，玩到需要借錢，你哥很可悲」、「就是賭博換包裝，賭癮」、「如果你哥戒不掉遊戲，試試看推薦你哥玩買斷式遊戲，花一兩千就可以玩很久，不然這點收入全丟天堂跟把錢丟垃圾桶沒兩樣」、「課金真的會上癮，退坑玩家路過，我也是花了好久才戒掉，現在回歸家庭好好做人」、「經常看到遊戲上的人借錢的，有時候是借幾千，有時候是幾萬，一直覺得很不可思議，玩遊戲玩到沒錢吃飯真的蠻扯的」、「我寫個遊戲給他玩，每個月退他錢95％錢，這樣應該算是強制儲蓄」。

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