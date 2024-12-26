新店捷運站外濺血！街友不願借10元挨罵　持刀猛戳婦人

▲劉男(紅圈)拒絕借錢遭罵，憤而持刀攻擊高女。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

今天（26日）上午9時許，新店捷運站外廣場驚傳持刀傷人案件。據悉，持刀傷人的男子為轄內列管的街友，而受傷的女子則住在附近。初步了解，起因為傷者向男子借取10元，男子不願卻遭痛罵，趁酒意上頭，持隨身的折疊刀攻擊女子，目前警方仍在釐清真正原因。

據了解，涉嫌持刀傷人的67歲劉姓男子，警方登記為轄內街友，而受傷的61歲高姓女子，則住在新店捷運站附近；今早劉男坐在廣場外座位上，高女突然靠近坐下攀談，沒多久，高女向劉男商借10元遭到拒絕，高女卻惱羞成怒對劉男不斷怒罵，引起酒醉的劉男不滿，憤而持預藏的折疊刀攻擊高女。

▲劉男行兇後，將折疊刀棄置一旁公廁垃圾桶。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於2人爭吵時就引起路過民眾注意，發現高女被砍後，立即打電話報警處理。警方抵達，先將受傷的高女送醫治療，目前仍在醫院動手術縫合。而經民眾指認，警方逮捕劉男，劉供稱因不認識對方，拒絕借錢卻被痛罵，之後的事情因酒醉斷片都忘了。目前警方已劉男帶回派出所，將依傷害罪偵辦。

▲救護人員將受傷的高女送醫，目前正在動手術縫合中。（圖／記者陸運陞翻攝）