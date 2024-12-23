榜一大哥1週「騙走直播主33萬元」　她坦言：被喊老婆超暈

▲受害者佳欣。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

寧夏銀川一名女直播主佳欣（化名）近日哭訴，遭榜一大哥「借」走7.4萬（人民幣，下同，約台幣33萬元），直到現在還未還清。她坦言，兩人先前私下聊天相當曖昧，對方會喊她老婆，甜言蜜語的攻勢下，「讓我很暈船（指迅速陷入一段感情）。」

據《大象新聞》報導，佳欣表示，兩年前某次直播，突然出現一位大方的「大哥」，會一直留言、瘋狂刷禮物、打賞，「他刷禮物很大方，一次就是一兩千，不到一個星期，就給我刷了3萬多塊。」

佳欣說道，後來就跟這位榜一大哥交換聯絡方式，兩人就開始私聊，「每天打電話噓寒問暖，對我的稱呼也很曖昧，寶貝長，老婆短的，我就暈了，他說他在新疆搞房地產，還有大商場、足浴店、還要開發公園等等，讓我不要直播了，他會養我。」

▲佳欣表示，「榜一大哥」與自己私聊很曖昧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她表示，後來對方的「生意」突然出現困難，急需一筆資金，於是向她借錢，並承諾，10幾天後就會還錢，「一週內轉給大哥7.4萬元，我根本沒想那麼多，感覺出手那麼大方的人，應該不會惦記我這點小錢，就直接給他轉了，等我清醒過來，錢已經要不回來了。」

佳欣後續在網路上，發現有多名跟她狀況相同的受害者，對方以同樣的套路，在直播間裡認識，前期出手闊綽展示實力，取得信任以後，以資金周轉困難為由「借錢」，借完錢以後，態度就突然冷淡起來，緊接著失聯、微信刪除、好友封鎖。

佳欣表示，自己多次傳簡訊向「大哥」要回款項，但兩年只要回3.8萬元，甚至另一名受害者向對方討要8年，才要回全部的錢。

佳欣雖多次到警局報案，但都因屬金錢糾紛，警方建議提告對方，走民事賠償來維護自身的權益。