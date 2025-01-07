連燒3天！桃園觀音先豐通訊大火釀汙染　環保局最高罰600萬

▲桃園市環保局針對5日觀音區先豐通訊公司工廠大火連燒3天，引發空汙與廢水汙染疑慮。（資料照／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音工業區之先豐通訊公司工廠於5日起連燒3天，現場製造空氣汙染引發住戶疑慮，桃園市環保局派遣稽查人員到場在上下風處監測空氣品質，數值雖在安全範圍內，但因大火產生異味，持續提醒周遭住戶盡量在室內並減少外出，此外，針對業者將部分廢水排入工業區雨水水道造成汙染，環保局針對此部分將開罰1萬元以上600萬元以下罰鍰。

▲先豐通訊公司工廠大火連燒3天，消防人員持續搶救灑水降溫中。（資料照／桃園市消防局提供）

觀音工業區先豐通訊公司於本月5日中午發生工廠大火，桃園市消防局第三大隊出動51輛消防車、119名警消到場灌救，因現場濃煙瀰漫造成工業區上空惡臭，環保局於第一時間派遣稽查人員在場區上下風處進行空氣品質監測，火勢經過連續3天延燒，截至目前為止還在悶燒中。

▲環保局針對先豐通訊公司工廠上下風處進行空氣品質監測。（圖／桃園市環保局提供）

桃園市環保局今天表示，有關觀音區先豐通訊公司火災案，環保局接獲火災通報後即派員至現場持續監控，接連3天分別在現場上下風處進行PID空氣品質監測，目前空氣品質監測數值仍在安全範圍內，因大火產生異味，稽查人員仍持續提醒下風處民眾盡量在室內並減少外出，如需外出，請配戴口罩，敏感族群亦請多加注意防護。

▲桃園市環保局針對5日觀音區先豐通訊公司工廠廢水排放處採集樣本。（圖／桃園市環保局提供）

此外，消防人員目前仍持續於外部向火場灑水降溫中，期間因消防廢水大量湧入，造成部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道，後續經該園區雨水放流口排入承受水體樹林溪，已違反水污染防治法規定，環保局已要求公司於觀音產業園區雨水放流口及廠區側溝加派抽水車應變。今天在觀音產業園區雨水放流口採樣（樹林溪出海口旁），現場業者備有水車於周界及樹林溪出海口回抽中，目前尚未發現水質異常情形。

環保局強調，這起火警事件後續將依火調結果持續辦理，並責成業者災後產生之廢棄物屬非經常性廢棄物，應於清理前依廢棄物清理法施行細則規定提報處置計畫書，經主管機關審查核准始得清理廢棄物。

桃園市消防局表示，針對觀音區經建一路先豐通訊工廠火警，除派遣消防車與上百名警消搶救外，現場為2棟鋼構建築物，用途為PCB工廠，存有大量毒化物及酸、鹼化學物質，導致搶救困難，目前仍持續搶救中，至於真正起火原因及財物損失仍待火調科人員後續調查。