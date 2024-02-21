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社會 社會焦點 保障人權

剛接下「智慧監獄工程」就背債2千萬　同開前董座200萬交保

▲▼隆銘綠能科技 《證交法》案，前實際負責人許偉良2千萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲許偉良先前因涉嫌浮報薪資案被檢察官諭令交保2千萬元，這次又涉害公司背債遭2度傳喚。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

隆銘綠能科技工程公司(3018)的前實際負責人許偉良，因涉嫌浮報薪資作假帳，導致公司虧損上億元，去年遭搜索約談後，獲准2000萬元交保，專案小組清查帳冊發現，許偉良在2019年接手八德外役監新建工程案的過程中，竟同時承擔了別人的2000多萬元債務，造成公司損失，台北地檢署20日再次傳喚許到案後，諭令加保200萬元。

隆銘綠能的前身是同開科技工程股份有限公司，2013年間由飯店大亨許文通家族入主後，由兒子許偉良和媳婦陳儀潔分別擔任董事長、副董事長，後來公司董事長改找許鑒隆接手後沒多久，就發現帳務一團亂。

2022年底，新舊經營團隊上演一場經營權之爭，原經營團隊的董事温雅貴、管理部主任陳泰均因闖辦公室硬搶公司大小章，被北檢起訴強制、傷害等罪，許鑒隆則整理相關帳冊後，檢舉前公司高層涉嫌不實核銷花費等違法行為。

檢調單位在2023年10月25日發動搜索約談，懷疑許偉良、陳儀潔夫妻等人，涉嫌從2017年到2022年間，以私人發票向公司報帳核銷上千萬元，另外還有浮報薪資數百萬元、以及多筆未經合法程序就進行的海外投資，涉及《證交法》非常規交易、特別背信，以及《刑法》偽造文書等罪嫌。

台北地檢署在首波行動後，諭令許偉良2000萬元交保，陳儀潔1000萬元，前董事洪榆舜、前同開科技財務主管簡智偉、經理楊雯婷、子公司天盛公司經理李天仁等4人各以5萬到50萬元不等金額交保。

之後專案小組持續比對帳冊金流，發現同開科技公司在2019年間，承接原由啟赫公司取得的八德外役監新建智慧監獄工程案時，同開不知何故，竟同時承受了啟赫公司積欠板信租賃公司的債務2千餘萬元，對承攬工程應該要賺錢的同開造成不利局面。

檢察官2013年12月27日就先傳喚當年同開營造董事長温雅貴、同開財務長樂馨到案說明後，依違反《證交法》等罪嫌各諭令90萬、60萬元交保，當時未到案的許偉良則在2014年2月20日接受傳喚出庭，訊後獲600萬元交保，但因資金不足，降保為200萬元，另外莊姓、陳姓2名承辦可疑債務移轉案的板信租賃人員各交保10萬、20萬元。

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