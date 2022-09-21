為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡　偷車比脫逃罪更重

▲林姓男子因縱火案入監服刑，今年4月從八德外役監翻牆逃逸，偷路旁腳踏車逃亡129公里欲參加大甲媽遶境結果在台中清水被逮回籠。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因涉及多起縱火案入監服刑的林姓男子，今年4月間在八德外役監謊稱上廁所卻趁隙翻牆逃獄，偷走路旁腳踏車展開129公里大逃亡，11小時後被專案小組在台中清水拘捕到案，林辯稱想參加大甲媽遶境才逃獄；桃園地院審理時，林坦承犯行，法官審結依脫逃、竊盜罪判處2月、3月有期徒刑，應執行4月有期徒刑，還可上訴。

桃園地院指出，25歲的林姓男子曾涉及台北市百貨、火車站、捷運站廁所連續縱火案與多起竊盜案，遭判刑9年10月徒刑定讞，2019年9月間自雲林第二監獄移監至八德外役監服刑。今年4月8日下午1時許，林男在外役監擔任雜役時，向介入人員謊稱要上廁所，卻趁隙翻越外牆逃獄，偷走附近腳踏車沿台1線一路南下狂騎逃亡。

▲今年4月間林姓男子從八德外役監翻牆逃逸，逃亡129公里在台中是清水區被逮回籠。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

八德外役監察覺後立即通報轄區龜山警分局協助抓人，警方根據連進道路監視器鎖定林男行蹤，成立專案小組追查，研判林男可能騎車往台中雲林方向逃逸，果然11小時後，在台中市清水地區某宮廟前逮獲騎車的林男到案。

林男回籠後，桃園地院審理時，林坦承犯行不諱，辯稱因心情不佳，在加上疫情期間不滿外役監放假問題才鋌而走險，隨後被移至新竹監獄繼續接受剩餘4年多殘刑，且不得再申請外役監。

桃園地院法官審酌，被告為依法拘禁之人，由監獄管理員帶領準備外出服勞役時，卻趁隙翻牆逃逸，危害國家公權力之行使；不思以正當方式獲取財物，竟恣意竊盜犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，審結依脫逃罪判處2月徒刑、竊盜罪3月徒刑，應執行4月徒刑，如易科罰金以每日1千元折算，本案還可上訴。

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