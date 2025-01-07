與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤堅持：國民黨直球終結民進黨罷免

▲凌濤、黃揚明為國民黨是否發動罷免槓上。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，不過國民黨立委賴士葆今（7日）嗆以罷制罷。資深媒體人黃揚明下午在政論節目中表示，國民黨不用跟民進黨一起耍笨，但國民黨桃園市議員凌濤爆氣稱「藍營不該反擊嗎？」場面火爆。對於被解讀氣到走人，凌濤回應，自己是趕行程才提早走，並強調，「國民黨這兩年從未主動發起罷免行動」，若民進黨選擇在各地點燃烽火，國民黨也不會退縮。

黃揚明認為，國民黨應正面迎戰、朋友極大化，訴求綠營罷免沒有正當性，而且國民黨最大困境就是沒有公民團體的支持，「恐嚇對方沒好處，呼籲不要小孩子互弄。」也在場的凌濤隨即爆氣，「我不認同欸！國民黨想要票票表決，是民進黨輸不起！謝國樑才是正義的一方，是誰先罷免的？國民黨只是以戰止戰，我們從來不是發起罷免的人，老柯亂嗆的時候難道我們要躺在地上嗎？」聽到這邊，黃揚明一度拍桌怒吼，「我有這樣說嗎？我有這樣說嗎？」兩人針鋒相對，凌濤也起身走人。

凌濤隨後透過臉書指出，面對罷免案，國民黨這兩年從未主動發起罷免行動，過去基隆的罷免案，尚可視為一城一地的防衛戰；如今，若民進黨選擇在各地點燃烽火，國民黨也不會退縮，將以直報怨，共襄盛舉、直球對決，終結民進黨大罷免的鬧劇，「經過這幾次戰役，只要是正義，只要是對的事，國民黨再也不退，在野再也不讓。」

至於今天與黃揚明的討論，凌濤說，雖然過程中有些激烈的意見交流，可能讓部分朋友產生誤會，但這僅是針對反對「大罷免」的路徑選擇有所分歧，沒有拔麥走人的情況，「我早已事先向製作單位告假會提前離開，趕赴三點整的行程，並非臨時離場。剝雞哥依然是我敬重的媒體前輩，大家不用擔心！」

