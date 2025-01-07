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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為「國民黨以罷制罷」互槓！　黃揚明拍桌、凌濤嗆「扭曲了什麼」

 

記者郭運興／台北報導

國民黨立委賴士葆今（7日）稱黨團決議將以罷制罷，罷免38席區域綠委，以反制民進黨團總召柯建銘拋出的「雙罷」。對此，媒體人黃揚明於節目表示，沒有正當性的罷免不要推，國民黨不宜輕易啟動罷免。同場的國民黨桃園市議員凌濤則不認同此說法，反嗆「民進黨要這樣玩，國民黨一定奉陪到底，難道要讓民進黨發起罷免就好？」兩人爆發爭論，越講越大聲，黃揚明氣得拍桌表示「我有這樣說嗎」，凌濤反嗆「扭曲了什麼你講清楚」。

賴士葆今日受訪透露，經黨團大會決議，民進黨要全面罷免，國民黨也將全面罷免反制，對38位區域綠委全面開戰，預計分階段進行，第一階段鎖定比較容易罷免的區域。

對此，黃揚明於中天網路節目《大新聞大爆卦》表示，藍綠兩黨都知道全面發動罷免都不是正確的，邏輯不通，現在雙方都只是「恐嚇戰」，就像「你敢弄我、我就弄你」，真心要打罷免這戰，應該是選定幾個區域。

黃揚明表示，但像是賴士葆點名的綠委張宏陸，根本沒有仇恨值，只是因為隔壁的藍委葉元之也要被罷免，要挑一個旁邊的，讓板橋的火對做，不然很多人不知道張宏陸有做什麼壞事，所以沒有正當性的罷免不要推，國民黨要從謝國樑的罷免案得到學習機會，如果罷免只是政治恐嚇、政治攻防這樣OK，但要讓2025年變罷免年大可不必，國民黨不宜輕易啟動罷免的，因為之前都是站在避免罷免浮濫的角度，態度應該要一致。

同場的來賓凌濤則回應，自己不認同黃揚明的說法，因為是民進黨發起罷免的，國民黨什麼時候首先發起罷免？國民黨一直要在立法院用議事攻防、票票表決，但是民進黨輸不起，先在基隆輸不起，是誰先罷免的？是國民黨嗎？

此時黃揚明說「國民黨做了一樣的事情，不就變得一樣嗎？所以你認同賴士葆委員的話嗎」，凌濤則反嗆「不要講這些，今天國民黨只是說以戰止戰，而不是不管民進黨怎麼樣，國民黨就是要罷免，這話講得非常清楚，國民黨從來不是要發起罷免的人，從基隆到立委都是一樣」。

凌濤再說，今天是柯建銘與民進黨在亂嗆，難道國民黨要躺在地上嗎？現在還不戰，什麼時候要戰？難道現在要說就讓民進黨發起罷免就好嗎？黃揚明則氣得拍桌回應「我有這樣說嗎、我有這樣說嗎，你可以不認同，不要扭曲」。

兩人越講越激動，凌濤最後強調「剛剛說得網友都聽得很清楚，大家都可以去評論兩人所說的，如果國民黨每次都不戰的話，這麼弱就不要搞了，扭曲了什麼你講清楚，國民黨從來沒有要發動罷免，只是要以戰止戰，如果民進黨要這樣玩，國民黨一定奉陪到底，從頭到尾自己都是講這個」，接著廣告後，凌濤已經離開現場。據了解，凌濤本來就規劃提前離開去錄TVBS少康戰情室，且有向製作單位報備。

▼凌濤、黃揚明為國民黨是否發動罷免槓上。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▲▼凌濤、黃揚明為國民黨是否發動罷免槓上。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▼節目廣告後，凌濤已離開現場。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▲▼節目廣告後，凌濤已離開現場。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

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