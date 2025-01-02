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扛不住「三天三夜」？　張惠妹嗨唱歌迷驚見大巨蛋天花板裂痕

▲▼張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者陳家祥／台北報導

天后張惠妹12月底在台北大巨蛋連辦多場演唱會，累積吸引20萬歌迷到場。但有歌迷看演唱會時發現，天花板竟出現裂縫，質疑大巨蛋建築安全「真的Ok嗎？」對此，北市體育局表示，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位，查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。

有網友在社群平台Threads上發布影片，指演唱會舉辦時，大巨蛋天花板有數道肉眼可見的裂痕。該網友表示，自己是在B1看台122區，也有其他網友附和在3樓晃到感覺隨時要坍塌；還有網友說「認真覺得大巨蛋不要跳，2樓整個晃到不行，好可怕」、「我在L204區也是超晃，整個嚇瘋」，有人戲稱是「阿妹演唱會耐震測試」。

事實上，早在更前一段的周杰倫演唱會中，就有看台區部分歌迷反應感受晃動。當時遠雄解釋，體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，上層看台區為大懸臂鋼構造，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管。另外，看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。

當時遠雄除了強調結構安全無虞外，也試算可能情境。指看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。

針對此次張惠妹演唱會舉辦期間，大巨蛋天花板出現裂縫一事，北市體育局說，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位，查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。

建管處表示，一般建築物的裂縫有可能的各種破壞形式，至於大巨蛋目前的裂縫形式及態樣，宜由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷，本處並未派員現場勘查大巨蛋的裂縫情形。

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