狂賣周杰倫演唱會「空氣票」！無良情侶詐588萬　赴韓爽住五星飯店

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

記者陳宏瑞／高雄報導

周杰倫去年底在台開演唱會一票難求，高雄一對黃姓男子和莊姓女友在網路上佯稱可代購周杰倫演唱會門票，吸引眾多粉絲掏錢，不料兩人在收到錢後，誆稱錢和門票都被陳姓助理捲走，不給票也不退錢，還有學生捧著百萬現金求幫買門票，檢、警獲報後展開追查，發現黃、莊兩人騙了錢後跑到韓國住五星級飯店爽玩，初估兩人詐騙金額高達588萬，而檢、調趁兩人返國時將他們逮捕，並在偵訊後向法院聲請羈押獲准。

▲黃男和莊女騙到錢後，佯稱被助理捲款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署與高雄市警局偵是在日前接獲報案，指黃男和莊女人在FACEBOOK社團用「心易變」帳號，在「演唱會【讓票、換票、求票】演唱會門票入場券」群組內發布虛假訊息，聲稱販售及代購周杰倫演唱會門票，誘騙歌迷以現金或銀行轉帳的方式購買，其中有學生捧著百萬現金給兩人，然而，兩人在得手後並未依約交付門票，而是將款項提領花用，共計詐得約588萬元，受害人數還在清查中。

據了解，黃男和莊女拿到錢後，佯稱被陳姓助理捲款，還立刻到韓國爽玩，還住五星級飯店，高雄市警局在機場成功拘提到兩人後，經檢察官林濬程訊問後，發現並沒有陳姓助理侵佔一事，是兩人自導自演，因此認定二人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，因此向橋頭地方法院聲請羈押禁見並獲准。目前，全案仍在進一步清查金流並擴大追查中。

橋頭地檢署呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據，同時提醒大眾勿輕信網路不實訊息，以免落入詐騙陷阱。