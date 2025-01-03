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社會 社會焦點 保障人權

父母不給錢！新竹男裝闊賣周杰倫「空氣公關票」　2個月海撈123萬

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫去年在台北大巨蛋舉辦4天演唱會。（圖／杰威爾提供）

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

天王「周董」周杰倫去年12月在台北大巨蛋舉辦連續4天演唱會，場場秒殺一票難求，許多粉絲不惜重金只為一睹天王風采，也衍生不少囂張黃牛。新竹一名王姓男子因父母封鎖經濟來源，當起「0成本」黃牛，以假公關票哄騙賺入123萬餘元，警方獲報後於本月1日下午查緝王男到案，並依詐欺罪嫌送辦。

警方說明，周杰倫去年在大巨蛋舉辦睽違多年的演唱會，然而在僧多粥少的情況下，部分向隅的粉絲卻在不明網路社群媒體上，發現有人自稱持有「公關票」取信於被害人，復以低於原票價對外販售，被害人不疑有他，以匯款或轉帳等方式，花費巨資購買數張門票，經查單筆被害金額高達20餘萬元，因未能依約收到門票後，始知遭到詐騙而向警方報案。

新竹市警察局第一分局偵查隊獲報後，成立專案小組彙整所有報案資料，依據多名被害人所提供之網路社群媒體對話內容、匯款帳戶等相關資料，先進行匯款金流分析比對，復以跟監蒐證確認犯嫌身分及動向後，旋即向新竹地檢署聲請拘票，於元旦當日下午將王嫌查緝到案。

經查，王嫌由於平日不務正業遭父母實施經濟封鎖而缺錢花用享樂之際，竟心生歹念因而走上詐騙之路，經警方清查統計王嫌僅僅2個多月犯罪所得高達新台幣123萬餘元。

▲▼ 王嫌哄騙自己有周杰倫演唱會公關票。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼ 王嫌哄騙自己有周杰倫演唱會公關票。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼ 王嫌哄騙自己有周杰倫演唱會公關票。（圖／記者楊永盛翻攝）

第一分局分局長羅裕城表示，網路訊息有真有假，請民眾切勿輕信所有之訊息，尤其是關於各類投資、各種商品拍賣或販售及交友等等，更不要加入陌生的通訊軟體群組，使你誤信群組內通話聊天內容，進而落入詐騙集團或不法分子所設的陷阱受騙上當，造成您財產上的損失，如有相關疑問請撥打內政部警政署165專線詢問。

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