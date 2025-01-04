彰化32hrs75人掛急診！3男心跳驟停　103歲人瑞命危送醫

▲12導程心電圖操作。（示意圖／彰化消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日受到東北季風影響，早晚溫差大，從3日凌晨0時至4日上午8時，短短32小時內，全縣就有75件緊急救護案件，其中有3名男子到院前無呼吸心跳，其中年紀最大的是一名住在花壇鄉103歲人瑞，消防提醒民眾，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群，天冷時應做好禦寒保暖，身體不適應立即就醫。

根據彰化縣消防局指出，這75件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適送醫民眾，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，年紀最輕的則是彰化市與員林市的60歲男子，103歲的高齡者出現無呼吸心跳，也是近年來首例。

消防局指出，無法確定這75人的病因與寒冷天氣有關，患者無呼吸心跳發生原因仍需由醫師判定，而且這3件無呼吸心跳，並非一定是因天冷猝死案件，患者送醫急救後仍有極高機率恢復心跳及呼吸，發生原因仍須由醫師判定。

雖然今(4日)冷氣團減弱，清晨氣溫較低，不過下一波冷空氣已蠢蠢欲動，下周一冷氣團將下探10度以下，強度可能到冷氣團等級，醫師提醒民眾，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀，一旦發現身體不適，應立即就醫，絕對不能拖延。