　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化32hrs75人掛急診！3男心跳驟停　103歲人瑞命危送醫

▲12導程心電圖操作。（資料示意圖／彰化消防局提供）

▲12導程心電圖操作。（示意圖／彰化消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連日受到東北季風影響，早晚溫差大，從3日凌晨0時至4日上午8時，短短32小時內，全縣就有75件緊急救護案件，其中有3名男子到院前無呼吸心跳，其中年紀最大的是一名住在花壇鄉103歲人瑞，消防提醒民眾，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群，天冷時應做好禦寒保暖，身體不適應立即就醫。

根據彰化縣消防局指出，這75件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適送醫民眾，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，年紀最輕的則是彰化市與員林市的60歲男子，103歲的高齡者出現無呼吸心跳，也是近年來首例。

消防局指出，無法確定這75人的病因與寒冷天氣有關，患者無呼吸心跳發生原因仍需由醫師判定，而且這3件無呼吸心跳，並非一定是因天冷猝死案件，患者送醫急救後仍有極高機率恢復心跳及呼吸，發生原因仍須由醫師判定。

雖然今(4日)冷氣團減弱，清晨氣溫較低，不過下一波冷空氣已蠢蠢欲動，下周一冷氣團將下探10度以下，強度可能到冷氣團等級，醫師提醒民眾，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀，一旦發現身體不適，應立即就醫，絕對不能拖延。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半夜脫光「走廊露鳥」鄰居看監視器嚇傻　新竹男判拘50天

台19線閃車失控！21歲男衝破麥當勞圍牆　車頭開花釀2傷

快訊／新竹芎林工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中

快訊／新北男疑操作機具不慎！左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連

跨年放氣球鬧場…台南網紅假冒議員　私訊黃偉哲討性侵監視器

31歲工程師「偷走9980顆晶片變賣」　再闖台達電！下場慘了

倉儲大火2移工公祭！全聯、包商沒人到　私下已給63萬慰問金

上班半年和老闆牽手拍婚紗！助理嬌喊：吃你會濕　正宮心碎提告

彰化32hrs75人掛急診！3男心跳驟停　103歲人瑞命危送醫

苗栗3男越南店KTV喝酒！爽完為6500翻臉　他拿刀捅人落跑

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

半夜脫光「走廊露鳥」鄰居看監視器嚇傻　新竹男判拘50天

台19線閃車失控！21歲男衝破麥當勞圍牆　車頭開花釀2傷

快訊／新竹芎林工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中

快訊／新北男疑操作機具不慎！左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連

跨年放氣球鬧場…台南網紅假冒議員　私訊黃偉哲討性侵監視器

31歲工程師「偷走9980顆晶片變賣」　再闖台達電！下場慘了

倉儲大火2移工公祭！全聯、包商沒人到　私下已給63萬慰問金

上班半年和老闆牽手拍婚紗！助理嬌喊：吃你會濕　正宮心碎提告

彰化32hrs75人掛急診！3男心跳驟停　103歲人瑞命危送醫

苗栗3男越南店KTV喝酒！爽完為6500翻臉　他拿刀捅人落跑

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

女子高山症發作遭丟包！搜救隊找到人了

51歲女遭7隊友獨留卑南主峰　今獲救否認被丟包

台中30歲男16樓墜落　傷重身亡

桃園塑膠工廠火警濃煙竄天　持續灌救中

快訊／黑色賓士剛發動　引擎室竄猛烈火光

即／屏東男子持刀刺向對方 鄰居報警搶救無效

更多熱門

相關新聞

選址吵翻天！保護彰化糧倉　二林鎮民大喊「火葬場滾蛋」

選址吵翻天！保護彰化糧倉　二林鎮民大喊「火葬場滾蛋」

彰化縣是六都以外最大縣市，也是全台唯一沒有火葬場的縣市，往生者必須送往鄰近縣市火化相當不便，因此縣府選址在芳苑與二林交界設立生命園區，引發周遭鎮民強烈反對，由於縣府即將於9日上午將舉辦說明會，反火葬場自救會今(4日)再度走上街頭，抗議彰化糧倉將毀於一旦，大喊「火葬場滾蛋」，「寧要監獄、不要地獄」希望縣府撤案。

鹿港夜半驚魂！民宅驚傳火警　居民驚慌逃生

鹿港夜半驚魂！民宅驚傳火警　居民驚慌逃生

義消值班制上路　基隆消防局創全國之先

義消值班制上路　基隆消防局創全國之先

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

關鍵字：

彰化消防局緊急救護心肌梗塞東北季風

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面