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三重地質是「鬆砂」！學者分析民宅倒榻關鍵：建商應施做連續壁

▲▼新北市三重區六張街工地開挖不慎，導致鄰近住宅倒塌。空拍畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新北三重區六張街工地開挖不慎，導致鄰近住宅倒塌。學者認為沒施做擋土牆是主因。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市三重區六張街184號公寓昨（6日）疑因隔壁地下室開挖造成旁邊房屋倒塌與嚴重傾斜。學者李錫堤指出，三重地質主要是康熙台北湖淤積的鬆砂，地下水位又接近地表，建商若使用排樁擋土而非連續壁，造成水跟砂透過縫隙流出而淘空地基，導致房屋倒塌，當務之急是盡快灌水或灌入水泥漿補救，以免範圍擴大。

新北市三重區發生地下室開挖造成房屋倒塌，新北市土木技師公會理事長賴建宏對外曾表示，該個案為沙質地質，採用擋土排樁工法，排樁有如筷子，且水位較高。

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中央大學應用地質研究所教授李錫堤今（7日）指出，自己的學生曾以三重地區作為論文主題，發現三重的地質條件特殊，最上層的5公尺，都是300年前康熙台北湖淤積的鬆砂，而且地下水位相當接近地表，加上地質年輕、地質又鬆軟，建商在開挖時沒做好防範措施，才導致憾事發生。

李錫堤進一步說明，由於三重地區屬於淤積的鬆砂，建商開挖地下室時，僅僅用排樁來擋土，加上地下水位接近地表，故無法承受所有水壓，水跟砂就從排樁縫隙跑出來，將地基淘空，導致鄰近的房子倒塌或傾斜。

面對三重地區的特殊地質條件，李錫堤提醒，開挖地下室最好要施做連續壁，否則無法阻擋地下水排出。現在事情已經發生，當務之急是將挖空部分灌水進去，用土填起來更好，已經變形的土地則要用水泥漿灌進去，若沒趕快填起來，影響範圍會越來越大，提醒政府要緊急搶救。

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