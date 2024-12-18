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嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

▲▼中央大學模擬梅山斷層與嘉義前緣構造二者同時破裂，將導致規模7.3左右強震。（圖／中大提供）

▲中央大學模擬梅山斷層與嘉義前緣構造二者同時破裂，將導致規模7.3左右強震。（圖／中大提供）

記者許敏溶／台北報導

今年嘉南地震頻頻，數量為去年4倍，學者石瑞銓提醒是大地震前兆。學者李錫堤也示警，大地震臨震前有極短暫平靜期，1906年造成超過千人死亡的梅山斷層，可能處在這階段，提醒民眾做好防災準備，並建議氣象署派專人分析台灣測震網在梅山斷層、嘉義盲斷層及台南盲斷層規模3以下微震發生情形，做好相關準備。

地震專家郭鎧紋昨日表示，今年嘉南地區已發生117次地震，但在2023年僅發生28次地震，今年地震活動為去年4倍。中正大學地科系副教授石瑞銓說，上個月的地殼移動加速，恐是大地震前兆，也顯示嘉南地區地震活動異常狀況。

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對此，中央大學應用地質系退休教授李錫堤也指出，近月來在嘉南平原中小地震頻繁發生，除了郭鎧紋所說嘉南地震今年暴增4倍，石瑞銓教授也示警上個月地殼移動加速，恐是大地震前兆；而過去數十年來，梅山斷層附近加密的臨時地震網，多次連微震都測不到，但最近中正大學的團隊卻測出微震加多的現象。

李錫堤表示，根據國外學者研究，一個受隱沒帶控制的地區，地震會有等同於海溝巨型斷層活動周期的地震周期。就一條斷層而言，斷層特徵地震的發生也有周期現象，在斷層大動後，接著會有一大段連微震都沒有的平靜期（Q1），待能量再累積到一定程度後才會有微震出現，到一定年限後會再大動。

李錫堤進一步說明，國外學者Scholz 歸納出約在周期的三分之二後，才會有較明顯的微震出現，約在周期的六分之五後會再出現一小段平靜期（Q2），最後在臨震前還會有一極短暫的平靜期（Q3），接著就會發生大地震。他說，梅山斷層目前可能處於Q2與Q3之間，而梅山斷層會跟著嘉義跟台南平原下的盲斷層一起活動，提醒大家要確實做好防災準備。

梅山斷層為第一類活動斷層，總長度約13公里，根據氣象署資料，1906年曾引發大地震，當年規模7.1強震，造成1258人死亡，2385人受傷，超過2萬棟房屋倒塌損毀。

面對嘉南地區地震頻繁，李錫堤也建議氣象署，派專人分析台灣測震網在梅山斷層、嘉義盲斷層及台南盲斷層規模3以下微震發生情形，觀察有無Q1、Q2平靜期的現象，希望能抓到Q3的平靜期，為可能大地震提前做好準備。

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