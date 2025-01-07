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快訊／流感上竄！單周湧12.7萬人就醫　爆43例重症創本季新高

▲▼疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入流行期！疾病管制署今（7）日公布上周12.7萬人類流感就醫，比前一周上升14.9%；上周新增43例流感併發重症，另新增6例死亡，其中重症個案創下本流感季從去年10月以來新高。

疾病管制署今表示，2025年第1周（上月29日至本月4日）類流感門急診就診約12萬7千人次，急診就診病例百分比達12.6%，疫情呈上升趨勢，處流行期。

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近四周合約實驗室監測顯示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主。國內上周（上月31日至本月6日）新增43例流感併發重症病例，本流感季自去年10月1日起至今年1月6日累計412例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累積91例，死亡數為近10個流感季同期最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

國際疫情部分，北半球流感疫情自2024年12月以來活動度迅速上升，其中，往來頻繁國家中日本及韓國驟升，預期活動度將持續上升；中國北方、歐洲及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地亦於第51周起出現上升趨勢。

疾管署指出，根據本土研究資料顯示，112年度流感疫苗對於65歲以上長者，可以降低重症風險達7成5，降低死亡風險近7成，明確顯示流感疫苗之保護力。

目前我國已進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至疫苗用罄止，至1/6已接種約13.7萬人，為去年同期3.3倍，其中上周五接種33,442人更創7周以來單日新高，顯示民眾打氣踴躍，目前公費流感疫苗剩餘66萬劑。

另據全國藥物不良反應通報中心統計資料顯示，截至今年1月1日，全國共接獲流感疫苗不良事件通報122件，平均每10萬劑注射通報數約為2.1件，尚未觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮。

疾管署提醒，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。

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