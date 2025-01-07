人類「2032年後」不再變老？　AI專家預測：有望活到500歲

▲AI在2032年後就能讓人類停止老化。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

入選《時代》雜誌「AI百大影響力人物」的未來學家庫茲維（Ray Kurzweil）近日大膽預測，AI在2032年後就能讓人類停止老化，且未來AI與人類大腦連結後，可大幅增進人類智力、治癒大部分疾病，讓人類壽命延長至500歲。

庫茲維是光學字符識別（OCR）和文字轉語音合成技術的先驅，他早在2000年左右提出了「奇點」（Singularity）概念；他認為奇點是AI超越人類智慧並以幾何級速度發展的時刻，而這個劃時代的轉折點將發生於2045年。

▲未來學家庫茲維（Ray Kurzweil）。（圖／路透）



庫茲維接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）採訪時表示，AI有能力自行創造更先進的AI技術，而當人類大腦與AI相連後，智力將激增至100萬倍，人類可以突破大腦容量的限制，通過與雲端連結獲得無限的智力擴展。

庫茲維相信，AI的能力將在2029年前超越人類，他認為這標誌著科技進入全新階段。儘管許多專家都認為AI至少需要一個世紀才能超越人類，但庫茲維說，從當下的進展來看，甚至2029年的預測可能還「過於保守」。

他指出，AI技術超越人類智慧後，最明顯的影響將體現在醫療領域，未來AI將治癒大多數人體疾病，甚至讓人類停止老化；到2032年左右，人類將實現「回春」，也就是每經歷一年時間，實際上會變得更年輕，進而實現不再衰老。

庫茲維認為，一旦這些技術成為現實，人類壽命有可能延長至500歲。