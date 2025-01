問ChatGPT太多問題！　OpenAI執行長曝「月費破6500」還是在虧錢

▲去年底推出的「ChatGPT Pro」訂閱方案,據說仍在虧損中。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

OpenAI去年底推出「ChatGPT Pro」訂閱方案,每月要價高達200美元(約新台幣6545元),但執行長阿特曼(Sam Altman)坦言,公司目前正在這個昂貴方案上虧損,因為人們的使用量超出預期。

阿特曼在X發文,「瘋狂的事情:我們目前正在OpenAI pro訂閱方案上虧錢!人們使用它的頻率,遠遠超出我們的預期。」稍後又留言補充,「我親自選擇了這個價格,並且認為我們能夠賺到一些錢。」

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!



people use it much more than we expected.