問ChatGPT太多問題！　OpenAI執行長曝「月費破6500」還是在虧錢

▲去年底推出的「ChatGPT Pro」訂閱方案，據說仍在虧損中。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI去年底推出「ChatGPT Pro」訂閱方案，每月要價高達200美元（約新台幣6545元），但執行長阿特曼（Sam Altman）坦言，公司目前正在這個昂貴方案上虧損，因為人們的使用量超出預期。

阿特曼在X發文，「瘋狂的事情：我們目前正在OpenAI pro訂閱方案上虧錢！人們使用它的頻率，遠遠超出我們的預期。」稍後又留言補充，「我親自選擇了這個價格，並且認為我們能夠賺到一些錢。」

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!



people use it much more than we expected. — Sam Altman (@sama) January 6, 2025

ChatGPT Pro開放「無限制」使用進階版推理AI「o1 pro mode」，並且鬆綁一些工具的使用限制，包括影片生成工具Sora。不過，每月200美元的訂閱價格，一推出就引發熱議。

科技新聞網站TechCrunch寫道，儘管每年要價2400美元（約新台幣7.8萬元），o1 pro mode的定位依舊模糊。不過，根據阿特曼的貼文，那些咬牙訂閱的使用者，正在以最大限度使用中。

接近「科技奇異點」？OpenAI執行長最新發文 突冒2句話超玄



OpenAI宣布將重組 增設「營利性公益公司」籌集必要資金