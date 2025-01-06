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大陸 大陸焦點 特派現場

陸1500間企業參展CES　AI應用新品發佈料衝至4位數

▲2025,CES,拉斯維加斯。（圖／路透）

▲2025年CES將於美國拉斯維加斯舉辦。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球最大的消費性電子盛會CES（Consumer Electronics Show）將於7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，屆時將有來自全球各地的科技廠商齊聚。數據顯示，大陸約1500間科技企業將投入參展，展示包括AI、AR／VR及晶片等最前沿的科技產品。

▲2025,CES,拉斯維加斯。（圖／路透）

《36氪》報導，AI會是今年所有品類的熱門概念，無論汽車還是電腦，新一代產品賣點裡都會有AI。鑒於在剛剛過去的週五（3日），汽車語音AI開發商賽輪思宣佈與英偉達合作後迎來股價翻倍的盛況，可以理性期待AI相關的公告依然會是下周市場熱點。

報導稱，來自中國的廠商仍是CES的主力軍。根據CES官網秀出的參展商名單，本屆共有近1500家中國企業參展，較2024年略多一些，佔參展商總數3成以上，多為專精電子產業的中小型企業。

至於在大企業方面，聯想、TCL和海信都安排高規格的展出，阿里雲和比亞迪鋰電池公司也回歸參展，上屆有參加的字節跳動雖在今年缺席，但TikTok仍在現場設立多個展位。而大陸汽車科技公司小鵬匯也曾宣佈，會在CES上展出模塊化飛行車「陸地航母」產品。

ChatGPT在2022年底開啓AI大模型浪潮後，相關產業如雨後春筍般冒出，相關應用也如井噴式成長。CES的組織者消費者技術協會透露，年度CES創新獎中，AI是增長最快的類別，與2024年相比，提交的數量提高49.5%。

外界推促，2025年與AI有關的新品恐怕得達到四位數級別，「從AI情感伴侶到家用電器、個人護理行業都有備受期待的新品，隨著AI產業的迭代更新，從翻譯到醫療診斷等各種軟體的應用也會是今年大會的熱點。」

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