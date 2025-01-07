上班不到3個月！妹子領到「年終5千元」超嗨　他試算卻搖頭：慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多公司行號會在年前發放年終獎金，一名社會新鮮人表示，自己任職不到3個月，最近突然發現薪水多了5000塊，猜測應該是年終，感到相當驚喜，但也不禁求問，「沒有經驗，想聽聽各位前輩意見，未滿三個月有年終是正常的嗎？」話題引發討論。

有女網友在Dcard發文「任職快滿三個月年終5000」，說她是社會新鮮人，任行政職，底薪33000元，休假則是見紅放。本來以為到任不久，覺得自己沒有年終，沒想到這個月拿到薪水，發現居然多了5000塊，感到有點意外。

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原PO表示，因為沒有薪資明細，只有寫「薪資加底薪」，她便猜測多出來的錢應該就是年終獎金，「沒有經驗，想聽聽各位前輩意見，未滿三個月有年終，是正常的嗎？」

看到貼文後，不少人忍不住比讚，「才來三個月，有年終就不錯了」、「入職一年三個月，沒有年終，哈哈…哈…」、「一般都是按比例，但有的公司是按公司盈餘上級決定，有錢領就開心的收起來花」、「底薪3出頭，有年終很好了」、「剛入職就有，讚！」

有網友則是試算後搖頭，「如果是照比例發年終的話，你的待滿一年的年終也只有2萬多，大約0.6個月，很慘的一間公司。」不過，就有人反駁，「是沒有到太好，但也算不差了。不少傳產年終都只是一個小紅包，曾在新北傳產領過6000塊年終（待滿一年）。」

話題引來一票人分享經驗，「前年9月入職，等於滿4個月，年終拿到15000，整個也受寵若驚」、「九月入職，年終四萬」、「我上個月中到職就領了快7000的年終（底薪七萬多），其他是三節發，看當初offer怎麼談的吧？公司有保障年薪就會按比例算」、「12/04報到，年終1萬。」