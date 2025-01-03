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莿桐鄉農會狂發年終10.4個月！2人領破百萬獎金　還有缺人

▲▼雲林莿桐鄉農會去年業績創新高，總幹事張鈺萱（前）盼今年帶領農會員工挑戰12個月年終。（圖翻攝自Facebook／sandy6168）

▲雲林莿桐鄉農會去年業績創新高，總幹事張鈺萱（前）盼今年帶領農會員工挑戰12個月年終。（圖翻攝自Facebook／sandy6168）

文／中央社

雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱日前公布，農會業績再創新高，2024年終獎金平均10.4個月，50名員工今天開心刷簿子確認獎金入帳；她說，是員工辛苦打拚而來，今年挑戰12個月。

張鈺萱日前在個人臉書（Facebook）寫到，去年農會有了不錯的績效與學習，農會業績再創新高，「年終獎金高達10.4個月」。

張鈺萱表示，自己返鄉擔任莿桐鄉農會總幹事18年，積極帶領農會轉型，創造農會自有品牌，採多元方式行銷，經員工們年年努力，拚下如今的成果，目前莿桐農會員工的薪資是2008年的2.3倍，2023年年終是9.1個月、2024年10.4個月，2025年盼挑戰12個月。

莿桐鄉目前有50名員工，今天獎金入帳，有2人領破新台幣百萬元，分別為信用部及會務部員工，另有4人近百萬元。張鈺萱表示，獎金可讓員工提升服務、績效變高，形成良性循環。

張鈺萱察覺除了實體市場，網路市場、團購和短影音等商機無限，因此去年開始與農會人員自創「來莿桐找 sandy」頻道拍攝短影片介紹莿桐農特產，並成立臉書社團「莿桐田田圈團購」，為農會帶來許多訂單，衝出佳績。

而許多網友詢問是否還有職缺，張鈺萱說，以前年終獎金沒那麼高時，確實願意來農會上班的人少，近幾年看到農會做出成果，詢問工作的人增加，今年會持續招考新人員，歡迎大家加入。

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