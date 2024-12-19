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國3銜接台66增設交流道施工　12／26起4天分階段封閉匝道

▲▼國3大溪交流道南下出口銜接台66系統匝道封閉施工改道建議路線圖。（圖／高公局提供）

▲國3大溪交流道南下出口銜接台66系統匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

下周上國道留意，因應「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」，高公局宣布，12月26日周四夜間10時至12月29日周日上午6時，將分階段施工封閉往台66、大溪及中壢匝道，辦理大溪交流道南向出口改道作業，南向出口匝道將往北移至61k+310，提醒用路人改行新設南向出口匝道。

高公局第一新建工程分局辦理「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」集散道路及南出匝道改道作業，規劃12月26日夜間10時至12月29日上午6時，分階段封閉大溪交流道匝道，用路人需改道行駛。

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依據各階段施工封閉規劃，南向出口前往台66系統匝道，預計12月26日夜間10時至12月27日上午6時封閉施工，行車動線需於主線往南續行至國3大溪交流道(里程約為62k)出口後下至平面改走市道112甲永昌路，直行至台66大溪端路口左轉前往台66。

▲▼國3大溪交流道(sta.62k)南下出口匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲國3大溪交流道南下出口匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

南向出口前往台66系統匝道及大溪交流道南出匝道往大溪、中壢八德方向，因應12月27日夜間10時至12月28日上午6時封閉施工，用路人需於主線往南續行至國3龍潭交流道(里程約為68k)出口後改走地方道路或再返回國3，往北行駛回到大溪交流道改由北出匝道前往。

前往大溪交流道南出匝道往大溪方向，因12月27日夜間10時至12月29日上午6時施工封閉，用路人需改由改道完成之大溪交流道南出匝道往中壢八德方向銜接市道112甲永昌路後，於永昌路與南興路口迴轉前往大溪。

▲▼國3大溪交流道南下出口往大溪匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼國3大溪交流道南下出口往大溪匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼國3大溪交流道南下出口往大溪匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼國3大溪交流道南下出口往大溪匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

▲▼國3大溪交流道南下出口往大溪匝道封閉施工改道路線圖。（圖／高公局提供）

高公局表示，目前國3大溪交流道南下出口為2次出口，第1個出口為往台66線之系統匝道(里程61k+310處)，下大溪交流道地方車流則繼續直行至第2個出口下大溪交流道(里程62k+300處)。12月28日上午6時南出匝道改道完成後，將整合為1次出口，要前往台66及要下大溪交流道地方車流的用路人均在同1個出口駛離國3主線。

高公局提醒，該匝道分為2個車道，左側車道為前往台66的車道，右側車道則為下大溪交流道地方的車道，屆時將封閉既有之大溪南向出口匝道，經常利用既有南出匝道往大溪、中壢八德方向用路人，請提早靠最外側行駛，配合改行新設南向出口匝道。

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