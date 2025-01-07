30官員遭集體槍斃！北韓認了「存在公開處決」　專家揭黑暗目的

▲ 金正恩去年洪災當時搭救生艇勘災。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓去年7月發生嚴重洪災，據報造成4000多人喪命，更傳出重災區有30名官員因治水不利被集體處決，而聯合國去年底人權理事會普遍定期審議（UPR）中，北韓官員更首度承認在特殊情況下會公開處決囚犯，令專家憂心，未來北韓人權問題恐怕進一步惡化。

北韓中央裁判所（最高法院）所長朴光浩（音譯）去年11月7日在聯合國人權理事會上坦承，「一般來說，死刑的執行普遍都是在指定的場所進行，並不對外公開」，「但這其實有例外，可以公開執行死刑」，包括罪犯對他人構成嚴重危害、犯下重罪且未反省或受害者家屬希望處以極刑等情形。

但所謂「重罪」定義備受質疑，因傳出散布KPOP等南韓影視內容的行為也可能被公開處刑，引發國際輿論批評。

據DailyNK內部消息，北韓領導人金正恩去年批准新政策，使要求公開處刑的審查流程更加嚴格。過去是否公開處決囚犯多由地方官員決定，但未來需經中央司法機關詳細審核，此舉被指是北韓企圖藉制度改革掩蓋恐怖統治的障眼法，只是為了應付國際社會的批評。

南韓《韓聯社》及《朝鮮日報》也曾披露，去年7月北韓發生重大洪災過後，平安北道與慈江道地方官員因被認定應對不力，多達20至30人遭集體處決。而金正恩此前在政治局會議上就曾宣布，將嚴懲怠忽職守導致重大人命傷亡的官員。

推測指出這些官員是遭非公開槍決，但DailyNK分析，不論公開或非公開處決，皆為金正恩政權恐怖統治的核心工具，且隨著北韓對外承認公開處刑的存在，恐怖統治恐怕更加猖獗。