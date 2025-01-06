北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

▲北韓2023年2月發射火星-15洲際彈道飛彈。（圖／翻攝朝中社）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）積極研發核武與導彈技術，聲稱能夠對美國、南韓等「侵略勢力」產生震懾效果，今（6）日上午更從首都平壤發射遠程彈道飛彈。對此，南韓知名軍事專家鄭成長認為，任誰都無法保證北韓不會對南韓使用核武，一旦北韓在首爾上空引爆核武，將導致首爾3分之1人口死亡或重傷，醫療量能全面癱瘓。

南韓《韓聯社》從去年12月起，特別向長年以來為各大媒體解讀南北韓局勢的知名軍事專家、世宗研究所韓半島戰略中心主任鄭成長進行專訪，採訪份量長達3篇長文，其中一篇文章於今（6）日在網站上架，主要分析一旦北韓在南韓首都首爾的市中心（首爾市政府）上空投擲引爆核彈，將會對南韓造成何種程度的死傷規模。

▲北韓宣稱成功開發可搭載在洲際彈道飛彈上的「氫彈」，金正恩赴核武器研究所視察。（圖／路透）

北韓曾經於2017年9月3日，在其最高領導人金正恩的指導下，在咸鏡北道吉州郡豐溪里核實驗場進行第6次核實驗，成功引爆1顆爆炸威力介於100至300千噸（KT）的氫彈。回顧1945年美軍在日本廣島投擲原子彈，當時該顆原子彈的爆炸威力僅15千噸，便引發日本當地超過30萬人死傷，其中死者占15萬人。

鄭成長接受《韓聯社》專訪時，直呼南韓上至朝野左右兩派政治人物、下至一般民眾，對於戰爭爆發的可能性並未保持警戒，甚至思維模式處於「井底之蛙」的狀態，認為除非北韓想要自取滅亡，不然北韓根本不可能瘋到向南韓使用核武。

鄭成長表示，南韓必須從過去的歷史引以為鑑，從1950至1953年爆發的韓戰、後金（清朝建立時）在皇太極率領下侵略朝鮮所引發的丙子胡亂，以及明朝萬曆年間日本豐臣秀吉「借道」出征朝鮮引發長達8年的壬辰倭亂，都再再顯示戰爭突然爆發的可能性。

美國紐澤西州史蒂文斯科技學院所研製的「核武地圖」（Nukemap），針對各種核武爆炸進行模擬與評估。

▲北韓曾多次揚言開砲攻擊首爾、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

鄭成長表示，從該套系統的分析來看，一旦北韓發射攜載20千噸（KT）核彈頭的導彈，至首爾市政府上空800公尺引爆，將造成11萬4000多人死亡，死傷人數超過53萬4000人，屆時以首爾市府為中心、半徑5.29公里以內的區域將淪為最直接承受核武衝擊的受害圈，當中包括距離首爾市府3.6公里的總統辦公室（首爾市龍山區）。

同時，以首爾市府為中心的區域，將會因核武引爆，而出現半徑100公尺、深度30公尺的坑洞，方圓5.29公里以內的民眾將會直接死亡，且屍體會因為核爆所引發的高熱能而化為灰燼、消失得無影無蹤。

鄭成長透過該套系統分析，一旦北韓在首爾市府上空100公尺引爆100千噸（KT）的氫彈，則將造成36萬人瞬間死亡、200萬人死傷，以首爾市府為中心、方圓半徑590公尺以內的區域，包括光化門站、乙支路入口等將因強烈熱能而蒸發，導致所有生物消失，核彈引發的暴風將造成半徑1.6公里的區域，包括景福宮站、西大門站、明洞站一帶的水泥建築物崩塌，幾乎無人能夠生存。

▲金正恩2023年3月視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

鄭成長分析，核武引爆所造成的輻射汙染，將會向首爾站、獨立門、鐘路4街席捲而來，在數個小時或經過數周後，該地約有50至90%民眾死亡，而熱輻射將對弘大入口站、漢南洞、平倉洞等方圓半徑4.67公里以內造成影響，導致大部分居民出現3度燒燙傷，必須接受手臂截肢手術，方圓半徑300公里以內區域的民眾數十年內將因疾病所苦。

美國華府監控北韓動向的智庫「北緯38度」（38 North）曾發表報告，指出一旦北韓在首爾上空引爆爆炸威力達250千噸（KT）的氫彈，將造成78萬人死亡、277萬人受傷，等於首爾市每3人中就有1人因核彈攻擊而死亡或重傷，死傷規模遠超過韓戰與日本二戰。

另外，儘管鄭成長自稱為和平主義者，不過他接受專訪時，卻一再呼籲南韓擁有核武的重要性。他認為，南韓不應太過依賴美國所承諾的「核保護傘」，而是必須獨自擁有並部署核武，與北韓在半島上達成嚇阻戰爭發生的恐怖平衡，否則一旦北韓同時向南韓、美國使用核武攻擊，屆時美國恐難以替南韓向北韓實施核武報復，因為只有美國總統才擁有核武的使用權限。