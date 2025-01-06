　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

▲▼北韓18日發射火星-15洲際彈道飛彈。（圖／翻攝朝中社）

▲北韓2023年2月發射火星-15洲際彈道飛彈。（圖／翻攝朝中社）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）積極研發核武與導彈技術，聲稱能夠對美國、南韓等「侵略勢力」產生震懾效果，今（6）日上午更從首都平壤發射遠程彈道飛彈。對此，南韓知名軍事專家鄭成長認為，任誰都無法保證北韓不會對南韓使用核武，一旦北韓在首爾上空引爆核武，將導致首爾3分之1人口死亡或重傷，醫療量能全面癱瘓。

南韓《韓聯社》從去年12月起，特別向長年以來為各大媒體解讀南北韓局勢的知名軍事專家、世宗研究所韓半島戰略中心主任鄭成長進行專訪，採訪份量長達3篇長文，其中一篇文章於今（6）日在網站上架，主要分析一旦北韓在南韓首都首爾的市中心（首爾市政府）上空投擲引爆核彈，將會對南韓造成何種程度的死傷規模。

▲▼ 北韓宣稱已成功開發可搭載在洲際彈道飛彈上的「氫彈」，當局領導人金正恩赴核武器研究所進行視察。（圖／路透社）

▲北韓宣稱成功開發可搭載在洲際彈道飛彈上的「氫彈」，金正恩赴核武器研究所視察。（圖／路透）

北韓曾經於2017年9月3日，在其最高領導人金正恩的指導下，在咸鏡北道吉州郡豐溪里核實驗場進行第6次核實驗，成功引爆1顆爆炸威力介於100至300千噸（KT）的氫彈。回顧1945年美軍在日本廣島投擲原子彈，當時該顆原子彈的爆炸威力僅15千噸，便引發日本當地超過30萬人死傷，其中死者占15萬人。

鄭成長接受《韓聯社》專訪時，直呼南韓上至朝野左右兩派政治人物、下至一般民眾，對於戰爭爆發的可能性並未保持警戒，甚至思維模式處於「井底之蛙」的狀態，認為除非北韓想要自取滅亡，不然北韓根本不可能瘋到向南韓使用核武。

鄭成長表示，南韓必須從過去的歷史引以為鑑，從1950至1953年爆發的韓戰、後金（清朝建立時）在皇太極率領下侵略朝鮮所引發的丙子胡亂，以及明朝萬曆年間日本豐臣秀吉「借道」出征朝鮮引發長達8年的壬辰倭亂，都再再顯示戰爭突然爆發的可能性。

美國紐澤西州史蒂文斯科技學院所研製的「核武地圖」（Nukemap），針對各種核武爆炸進行模擬與評估。

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾多次揚言開砲攻擊首爾、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

鄭成長表示，從該套系統的分析來看，一旦北韓發射攜載20千噸（KT）核彈頭的導彈，至首爾市政府上空800公尺引爆，將造成11萬4000多人死亡，死傷人數超過53萬4000人，屆時以首爾市府為中心、半徑5.29公里以內的區域將淪為最直接承受核武衝擊的受害圈，當中包括距離首爾市府3.6公里的總統辦公室（首爾市龍山區）。

同時，以首爾市府為中心的區域，將會因核武引爆，而出現半徑100公尺、深度30公尺的坑洞，方圓5.29公里以內的民眾將會直接死亡，且屍體會因為核爆所引發的高熱能而化為灰燼、消失得無影無蹤。

鄭成長透過該套系統分析，一旦北韓在首爾市府上空100公尺引爆100千噸（KT）的氫彈，則將造成36萬人瞬間死亡、200萬人死傷，以首爾市府為中心、方圓半徑590公尺以內的區域，包括光化門站、乙支路入口等將因強烈熱能而蒸發，導致所有生物消失，核彈引發的暴風將造成半徑1.6公里的區域，包括景福宮站、西大門站、明洞站一帶的水泥建築物崩塌，幾乎無人能夠生存。

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩2023年3月視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

鄭成長分析，核武引爆所造成的輻射汙染，將會向首爾站、獨立門、鐘路4街席捲而來，在數個小時或經過數周後，該地約有50至90%民眾死亡，而熱輻射將對弘大入口站、漢南洞、平倉洞等方圓半徑4.67公里以內造成影響，導致大部分居民出現3度燒燙傷，必須接受手臂截肢手術，方圓半徑300公里以內區域的民眾數十年內將因疾病所苦。

美國華府監控北韓動向的智庫「北緯38度」（38 North）曾發表報告，指出一旦北韓在首爾上空引爆爆炸威力達250千噸（KT）的氫彈，將造成78萬人死亡、277萬人受傷，等於首爾市每3人中就有1人因核彈攻擊而死亡或重傷，死傷規模遠超過韓戰與日本二戰。

另外，儘管鄭成長自稱為和平主義者，不過他接受專訪時，卻一再呼籲南韓擁有核武的重要性。他認為，南韓不應太過依賴美國所承諾的「核保護傘」，而是必須獨自擁有並部署核武，與北韓在半島上達成嚇阻戰爭發生的恐怖平衡，否則一旦北韓同時向南韓、美國使用核武攻擊，屆時美國恐難以替南韓向北韓實施核武報復，因為只有美國總統才擁有核武的使用權限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北韓一旦在首爾引爆核彈...屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200
日出茶太母公司砸2.72億　併購翰林茶館
王天佑越獄！綠島港口+機場全封鎖
邱軍撞死運將稱以為石頭！家屬批沒常識　怒嗆「是不是人啊」
邱軍慘了！疑酒駕撞死人　媒體人斷言：沒未來了
王天佑逃脫！綠島鄉公所急籲：請鄉民緊閉門窗　20警力跨海支援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

血汗飛行？　報告：濟州航空2024上半年「維修延誤」航班數居冠

狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送4歲小主人　結果是土製炸彈

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

前女模腹痛就醫驚覺罹癌　腫瘤破裂「切除8器官」現況曝光

濟航空難可避免？同機場曾爆「超大鳥擊」　百人客機引擎失效轉降

下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石

下藥毒殺父親！她24年後再審「大反轉」改判無罪　曝光悲慘童年史

連續33年「每天只吃水果」　美魔女58歲現況曝光

裝甲車隊挺進！烏克蘭突襲庫斯克村落　俄軍開火反擊

摺疊椅突垮掉！金屬管直插進肛門　他昏倒「血流1小時」才送醫

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

血汗飛行？　報告：濟州航空2024上半年「維修延誤」航班數居冠

狗狗的報恩！把玩具球球叼回家送4歲小主人　結果是土製炸彈

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體「蒸發成灰」大樓崩塌　200萬人死傷

前女模腹痛就醫驚覺罹癌　腫瘤破裂「切除8器官」現況曝光

濟航空難可避免？同機場曾爆「超大鳥擊」　百人客機引擎失效轉降

下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石

下藥毒殺父親！她24年後再審「大反轉」改判無罪　曝光悲慘童年史

連續33年「每天只吃水果」　美魔女58歲現況曝光

裝甲車隊挺進！烏克蘭突襲庫斯克村落　俄軍開火反擊

摺疊椅突垮掉！金屬管直插進肛門　他昏倒「血流1小時」才送醫

陸24歲抗癌網紅病逝！　「國中畢業就確診」跨年夜才慶祝：又多活1年

2員警榮陞巡佐　關山警分局長與議員至警所貼紅榜

快訊／新北騎士遭聯結車擦撞　安全帽破裂臉部重創搶救中

《台灣超人》票房破千萬！導演親跑百場映後　邀5千偏鄉小學生觀賞

台灣對美採購「海馬斯火箭系統」去年抵台　今本尊終於曝光

一次性旅宿備品公告上路　台東縣環保局派員稽查旅宿業

快排假訂房！　2025台東五大觀光活動日程公開

快訊／信義鄉公所技士索賄66次貪污起訴！30萬交保

《單身4》現世紀渣男「喜歡她，也愛另個她」　女生床上害羞：進來得太突然

春節返鄉搭小黃　1／26至2／4全日採夜間費率每趟加收50元

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

男趁媽酒醉多次撿屍亂倫！法院判性侵不成立

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

波音787起飛前「起落架冒煙」　中斷起飛當場爆胎

烏兵近身肉搏倒地　「媽媽再見」下秒自爆亡

星巴克CEO上任　宣布「這款咖啡」不賣了

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

下雨後散步「地上亮亮的」　男挖出394克拉藍寶石

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

OpenAI執行長：接近「科技奇異點」

摺疊椅突垮掉！　金屬管插進他肛門

即／今年首射！北韓朝日本海射「彈道飛彈」

搭機插隊恐被處罰！航空公司一招反制

更多熱門

相關新聞

濟航空難前同機場曾爆鳥擊　客機急轉降

濟航空難前同機場曾爆鳥擊　客機急轉降

南韓濟州航空7C2216號班機降落務安機場時疑似因鳥擊造成起落架、引擎失靈，以機腹著地後撞上水泥牆爆炸，造成機上179人罹難，僅2名空服員倖存。事後韓媒披露，早在這起悲劇發生的47天前，務安機場就曾發生鳥擊事件，導致一架客機單側引擎故障緊急轉降，事後當局卻未採取任何預防措施，專家認為恐怕是釀成空難的原因之一。

下藥毒殺父親！24年後再審「改判無罪」反轉

下藥毒殺父親！24年後再審「改判無罪」反轉

摺疊椅突垮掉！　金屬管插進他肛門

摺疊椅突垮掉！　金屬管插進他肛門

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統崔相穆接見

美國務卿布林肯訪韓獲代理總統崔相穆接見

中國男「操控無人機」　偷拍南韓軍事重地

中國男「操控無人機」　偷拍南韓軍事重地

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮核武氫彈首爾市府南韓火海

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

爆紅歌手邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

邱軍撞死小黃運將畫面曝　闖禍竟無良落跑

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

快訊／綠島監獄受刑人越獄！　警方追緝中

爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了

邱軍1年3好友離世「陪睡遺體」陷低迷一直喝酒麻痺

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

賴將對老柯出手　趙少康：人未走茶已涼

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊

同事裝忙加班　她聽老闆1句話傻眼了

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面