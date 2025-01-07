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天冷小心「大鵰變小鳥」縮水50%！　醫師教3招恢復雄偉

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫學博士提醒氣溫驟降可能出現的「冬季陰莖」的現象。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

隨著嚴寒天氣即將席捲美國東海岸，知名性學博士賈恩（Dr Saransh Jain）提醒，男性可能歷經「冬季陰莖」（winter penis），也就是因為氣溫驟降、流向陰莖的血液受限，進而導致男性生殖器「縮水」的現象，縮水比例可能高達50%，甚至難以維持勃起狀態。

《每日郵報》報導，冬季陰莖是一種與天氣相關的生理現象。賈恩解釋，「外面很冷的時候，你的身體會限制血液流向末梢，像是手指、腳趾，還有你的陰莖，以保持重要器官的熱能」，這個反應又被稱為血管收縮（vasoconstriction）。

大多數歷經過「冬季陰莖」的男性會發現，這個現象只會偶爾、短暫地發生，但對於勃起功能障礙患者而言，病情恐怕加劇，並且更難以控制。根據美國國家衛生院（NIH）數據，美國約有3000萬男性，被認為罹患勃起功能障礙。

不過，大部分人不需要太擔心。賈恩指出，「這種影響只是暫時的，不會造成任何長期變化」，只要身體暖和起來，生殖器尺寸就會恢復正常。

此外，為了對抗「冬季陰莖」，賈恩也建議穿著保暖的內褲、外褲，盡可能縮短暴露在寒冷氣溫下的時間，並且隨時補充水分，因為「脫水會加劇血管收縮的影響」。

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