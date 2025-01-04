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「羽絨外套」一堆人洗錯了！　專家公開正確洗法

小心洗壞！專家揭「清洗羽絨服」常見錯誤　避免使用洗衣袋

▲隨著冬天來臨，羽絨外套成為禦寒的必備品。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

隨著冬天來臨，羽絨外套成為禦寒的必備品，但若清洗不當，不僅可能損壞衣物，還會影響其保暖性能。洗衣專家沈富育提醒，清洗羽絨外套時有幾個常見錯誤必須避免，例如使用洗衣袋、直立式洗衣機、添加柔軟精以及曬太陽。

根據《中視新聞》報導，對於羽絨外套領口或袖口的髒汙，沈富育建議可以先在髒汙處塗抹少量洗碗精，靜置一段時間，讓洗碗精分解污漬。之後將羽絨外套拉上拉鍊，直接放入滾筒式洗衣機清洗，並與其他衣物一同清洗。

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沈富育特別指出，使用洗衣袋會限制羽絨外套在洗衣機內的展開空間，導致清洗不徹底，因此不建議使用。此外，使用直立式洗衣機可能對羽絨外套造成過大的拉扯，滾筒式洗衣機則是更佳的選擇。

清洗完成後，應將羽絨外套置於室內陰涼處晾乾2至3天，期間可以用橡膠水管輕拍衣物，幫助羽絨恢復蓬鬆，並避免因結塊而影響保暖效果。之後再進一步陰乾2至3天，確保羽絨完全乾燥。

沈富育還特別提醒，清洗時切勿使用柔軟精，因為柔軟精會包覆羽絨的纖維，縮小纖維孔洞，進而降低保暖性能。此外，曬太陽會導致衣物褪色及材質老化，選擇通風陰涼的地方晾乾是更好的方法。掌握正確的清洗技巧，不僅能延長羽絨外套的壽命，還能在寒冬中保持其最佳的保暖效果。

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