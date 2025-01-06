冷氣團一波波「寒流卻失蹤」？專家：恐冬天過完都不來

▲今天（6日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨各地天氣偏冷。（示意圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

今天（6日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨各地天氣偏冷，相較昨天下降約3到4度，明天（7日）到週末受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷。雖然入冬後不斷有冷氣團南下，但至今仍未有寒流來襲。對此，氣象專家賈新興表示，寒流訊號薄弱可能和全球暖化有關，有可能到冬天結束都沒有寒流。

賈新興指出，過去入冬後，首波寒流只要在1月20日前出現都算正常，但至今尚未發現台灣附近有達到寒流等級的冷空氣訊號，相較上個冬季，寒流12月18日就報到，這次可能直到冬季結束，連一個寒流都沒有，加上近一年有「反聖嬰」發展，冬天理應更冷，確實不太常見，推測可能和全球暖化背景有關。

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中央氣象署說明，明天至下週日（12日）冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，週二、週三（8日）各地多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週四（9日）、週五（10日）水氣移出，北部、東半部地區及中部山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預測，週六（11日）、下週日降雨趨緩，雨區縮減至桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。氣溫方面，本週冷空氣影響時間長，這段期間中部以北及東北部低溫11～13度，南部及花東低溫約12～16度，且明後天可能出現輻射冷卻效應，局部近山區、河谷或空曠地區有機會到10度以下。

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