英女獄警「牢內激戰男囚」鹹濕片瘋傳！　法院判決出爐

▲31歲女獄警琳達與男囚犯在牢房內做愛，過程全被拍成影片上傳網路。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

英國31歲女獄警琳達（Linda De Sousa Abreu）與男囚犯在牢房內做愛，還讓另一名囚犯將過程拍下來，而這段激情影片曝光後才發現，琳達竟是一名OnlyFans色情網紅，她也被指控公務人員瀆職，遭法院判處15個月監禁。

根據《天空新聞》報導，琳達去年6月25日在倫敦旺茲沃斯監獄（Wandsworth prison）執勤時，與重犯威里奇（Linton Weirich）發生了性行為，2人荒淫的行為被另一名囚犯錄下後在網上傳開。琳達也在去年7月29日承認公務人員瀆職的指控。

▲▼琳達的性愛影片曝光後．被人發現她其實是Onlyfans色情網紅。（圖／翻攝自X）



艾爾沃思刑事法院（Isleworth Crown Court）法官在6日指出，琳達明知這種行為是被禁止的卻依舊如此，「妳與一名囚犯進行了性行為，這損害了妳作為獄警的職責，屬於失職行為，破壞了監獄內的紀律，且增加了其他獄警的風險。」

法官表示，影片曝光後造成其他女獄警極大的困擾，她們被囚犯辱罵、騷擾，甚至是提出性要求，還有人的孩子在學校遭霸凌，「不管妳是否有意，事實是影片被瘋傳，並造成了巨大的傷害，尤其對旺茲沃思監獄的女性獄警。」

琳達最終被判處15個月的監禁，需服刑一半時間，剩餘時間則在假釋中執行。