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伊朗官員放話：還有「大驚喜」等著美國、以色列！

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗一名安全官員近日透過《法斯通訊社》發出嚴厲警告，宣稱伊朗軍方正按照其計畫與既定的「目標庫」持續推進戰事，並預告已經為美國與以色列準備一個「巨大的驚喜」。

報導指出，該名伊朗官員同時嘲諷美國總統川普日前威脅炸毀橋樑的行為「簡直可笑」，認為這只是美軍因戰機遭擊落、軍事行動失敗後的無能反應。

預告「大驚喜」！伊朗：只需要一點時間

該名官員還語帶玄機地表示，「我們為美國和該政權（指以色列）準備了一個巨大的驚喜，只需要再一點時間就能揭曉。」他進一步指出，美軍目前在伊朗南部的軍事部署與行為，實際上正在改變事態發展的方向，並使伊朗佔據優勢。

在談到整體戰略時，該官員強調伊朗已經在長年的衝突中精通了「非對稱作戰」（Asymmetric Warfare）的精髓，知道如何有效地消耗敵人。他嘲諷道，「美國原本設想的是一場乾淨、快速且輕鬆的攻擊戰，但這項戰略顯然已經徹底失敗。」

蔑視川普威脅！伊朗官員：炸橋是為了掩蓋失敗

根據《半島電視台》報導，針對川普近期在社群媒體上大秀炸毀伊朗B1大橋戰果，並威脅將伊朗送回「石器時代」的言論，該名不具名的伊朗安全官員表現得不屑一顧。他表示，美軍提供的目標庫資訊嚴重不準確，炸毀橋樑等民生設施，只是美軍在面臨多架戰機（如F-15、A-10等）遭擊落後的報復性動作，藉此掩蓋其軍事行動的失敗。

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