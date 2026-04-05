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特斯拉擋下飛彈！　Model Y玻璃車頂「10公斤殘骸」重擊畫面曝

▲▼特斯拉車頂玻璃擋下飛彈殘骸。（圖／翻攝自X）

▲特斯拉車頂玻璃擋下飛彈殘骸。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

以色列一輛2024年式特斯拉Model Y日前在路邊遭重達10公斤的飛彈殘骸擊中，沒想到玻璃車頂竟成功擋下衝擊，僅出現裂痕而未粉碎，讓車主驚呼簡直是保命神車，連執行長馬斯克（Elon Musk）也轉發大讚，特斯拉（Tesla）就是全世界最安全的車。

10公斤飛彈殘骸重擊　玻璃車頂「裂而不碎」

根據以色列車主在社群媒體分享的驚險畫面，當時以色列納坦亞（Netanya）正遭遇火箭彈襲擊，大塊重型碎片從天而降，直接砸中這輛Model Y的玻璃車頂。據估計，該金屬碎片重約10公斤，撞擊力道相當驚人。

令人驚訝是，這片全景天窗玻璃在承受重擊後，竟然發揮了強大的結構韌性，僅出現蜘蛛網狀裂痕，並未徹底粉碎，更沒有讓碎片穿透進入車艙內。

由於事發時車內無人，未造成任何傷亡，車主表示，「特斯拉不只是一台車，它是真正的安全保障，即便在極端情況下也讓人感到無比信任。」

官方揭密：車頂可承受7.7公噸壓力

針對這起引發熱議的意外，特斯拉官方帳號於3日特別發文解釋，這並非單純運氣好，而是精密的工程設計。特斯拉指出，Model Y的玻璃車頂設計標準，是可以承受高達「車體重量四倍」的衝擊力道。

具體數據顯示，以一輛重約2000公斤的Model Y來說，其玻璃車頂與車體結構，在設計上能承受超過約7711公斤的壓力。這意味著在翻覆或遭遇重物墜落時，車頂能提供極高的生存空間防護，直到壓力超過此極限，結構才會遭到破壞。

馬斯克狂讚：特斯拉是最安全的車款

馬斯克隨後也轉發了相關貼文，並對自家產品的安全性展現高度自信。他強調，特斯拉的車款具備強大的結構強度，若是再配上全自動輔助駕駛系統（FSD），絕對是全世界最安全的車輛。

事實上，Model Y不僅在本次實戰中倖存，在各項安全測試中也表現優異，曾獲得歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）的五星最高安全評分。

專家分析，除了強韌的玻璃與一體壓鑄（Gigacast）車體技術外，電動車底盤低、電池組受保護的特性，也讓車輛在面對各種撞擊時更具穩定性。

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