地面作戰前夕？　美大量C-17運輸機飛往中東

▲美國大量C-17運輸機飛往歐洲與中東地區。（圖／翻攝臉書粉專王臻明的軍事頻道，下同）



記者張靖榕／綜合報導

中東戰火持續延燒之際，航空監測數據顯示，大量美軍「全球霸王III」C-17運輸機正密集飛越大西洋前往歐洲與中東，形成一條直通戰區的「空中運輸走廊」，引發外界對美軍是否準備進一步擴大軍事行動的關注。

大批C-17運輸機出動 不排除美為地面作戰準備

軍事專家王臻明4日於社群平台發文指出，根據航空監測網站資料，大批C-17運輸機自美國本土起飛橫越大西洋；同時也有多架自英國出發，持續飛往中東地區。他分析，這些飛行路線顯示美國正建立穩定的空中補給體系，大量運送人員、彈藥與後勤物資進入戰區。

王臻明認為，此類高頻率且大規模的戰略運輸行動，通常出現在重大軍事行動前夕，因此不排除美方正在為可能的地面作戰進行準備與兵力集結。

此外，企業家兼內容創作者馬里歐．諾法爾（Mario Nawfal）也在社群平台X分享類似觀察，指出除C-17外，還有C-5大型運輸機與KC-135空中加油機等多型軍機持續跨越大西洋，飛往歐洲與中東，顯示美軍空中支援與補給行動正在全面擴大。

波斯灣國家恐已介入戰爭

在戰場動態方面，王臻明指出，美方已證實一架F-15E戰機在伊朗境內墜毀；伊朗方面則展示擊落多架無人機的畫面，其中部分機型外觀疑似並非美製，而更接近中國製「翼龍II」無人機。

他進一步分析，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國過去均曾採購翼龍II型無人機，若相關判斷屬實，可能意味部分波斯灣國家已實質介入戰事。此前阿拉伯聯合大公國亦曾表態，不排除參與軍事行動，以協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運。