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美以狂轟伊朗核電廠周邊！多處石化區、工廠淪火海　至少2死7傷

▲▼布什爾（Bushehr）核電廠。（圖／路透）

▲伊朗布什爾（Bushehr）核電廠。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢持續升溫。伊朗多家媒體指出，美國與以色列今（4）日對伊朗南部與西南部發動聯合空襲，攻擊範圍涵蓋核電廠周邊、石化經濟特區、水泥廠及邊境貿易站等多處設施，至少已造成2人死亡、7人受傷，實際傷亡與損失仍待進一步統計。

核電廠周邊遭擊中　1警衛喪命

根據伊朗官媒報導，當地時間上午約8時30分，一枚投射物擊中南部布什爾核電廠附近區域，造成一名建築警衛當場喪命。不過初步調查顯示，核電廠主要設施並未受損，電廠運作維持正常。

國際原子能總署（IAEA）也已接獲伊朗通報。伊朗駐IAEA大使納加菲日前即警告，任何針對民用核設施的攻擊均違反國際法，恐構成「戰爭罪」，甚至可能涉及反人類罪，引發國際關注。

石化特區、水泥廠也遭轟　多地傳爆炸

除了核電廠周邊外，伊朗西南部胡齊斯坦省的馬赫沙赫爾石化特別經濟區亦成為攻擊重點，多家石化企業遭到轟炸並引發爆炸，至少造成5人受傷，部分設施受損，損失程度尚不明朗。

同時，位於伊朗與伊拉克邊境的貿易站也遭襲擊，造成一名伊拉克籍司機死亡、兩名伊朗工人受傷；南部霍爾木茲甘省一處水泥廠亦被攻擊，但未傳出人員傷亡，工廠仍維持運作。

此外，伊朗方面聲稱已在反擊行動中擊落2架美方戰機，顯示衝突有進一步升高跡象。另一方面，美以早前針對伊朗B1大橋的空襲，死亡人數已增至13人。

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