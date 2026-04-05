伊朗無人機狂炸科威特！　石油總部、政府大樓陷火海

▲科威特5日凌晨遭到多架伊朗無人機突襲。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美以與伊朗爆發戰爭進入第6週，科威特5日凌晨遭到多架伊朗無人機突襲，導致境內的石油部門綜合大樓、政府部會辦公室相繼起火。此外，兩座發電暨海水淡化廠也遭到重創，造成部分發電機組被迫停運，科威特政府緊急宣布當天改為居家辦公，目前軍方已全面進入高度戒備狀態。

無人機突擊 石油總部、政府大樓火光沖天

綜合外媒報導，位於舒韋赫（Shuwaikh）的石油部門綜合大樓在5日清晨遭到無人機攻擊，現場隨即發生大火。該園區不僅是科威特石油部所在地，也是科威特石油公司（KPC）的總部，火勢一度相當猛烈，消防與應急單位已全面出動，目前尚無人員傷亡消息。

BREAKING: Kuwait Petroleum Corporation and Ministry of Oil bombed by Iranian drone pic.twitter.com/ZDSjvMV1Va — Rapid Report (@RapidReport2025) April 4, 2026

除了石油設施外，科威特財政部也證實，一架伊朗無人機擊中了位於科威特市的政府辦公大樓，造成建物嚴重毀損。科威特政府隨即下令，5日當天所有公務員採居家辦公，預計在採取相關預防措施後，於6日嘗試恢復實體上班。

水電命脈遭重創 兩座發電機組停止運作

科威特電力水力部表示，這次攻擊明顯鎖定民生基礎設施，境內兩座發電暨海水淡化廠遭到無人機鎖定，設備在爆炸中受損嚴重。官方聲明指出，目前已有兩組發電機組被迫停止運作。

???? WATCH: Iran has reportedly targeted Kuwait’s energy facilities.



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科威特軍方隨後發表聲明強調，防空系統在攻擊期間已立即啟動，「正在應對來自飛彈與無人機的威脅」，市區傳出的巨大爆炸聲響，多為防空系統攔截來襲目標時產生的聲音。

美以伊戰爭進入第6週 戰火波及波斯灣國家

自美國與以色列於2月底對伊朗發動戰爭以來，德黑蘭當局持續利用無人機與飛彈進行反擊，目標不僅鎖定以色列本土，更擴及至境內設有美軍基地的約旦、伊拉克及波斯灣阿拉伯國家。

儘管科威特境內目前並無傳出死亡報告，但由於戰火廣度持續擴張，科威特官員透露，全國目前已進入高度警戒狀態。截至目前為止，伊朗官方尚未對這起針對科威特的攻擊事件發表任何評論。