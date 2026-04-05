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陌生男「滿臉血」索命敲門！泰男貓眼對視嚇瘋　他下秒墜樓臉變形

▲▼他「滿臉血」索命敲門！下秒墜樓臉變形。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國一名男子墜樓身亡，然而他墜樓前疑似曾滿臉是血向住戶求助。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）5日凌晨發生一起驚悚墜樓命案，一名年約25至30歲的年輕男子被發現陳屍在某知名大學旁的公寓空地，由於撞擊力道過大，死者的臉部明顯變形、無法辨認身分。然而死者疑似在墜樓前曾滿臉鮮血地挨家挨戶敲門求助，有住戶表示，事發前曾透過貓眼看到一名「血臉男」坐在門口，嚇得不敢開門，沒想到幾分鐘後，就發生墜樓事件。

半裸男子墜樓　臉部嚴重變形

根據Khaosod報導，泰國警方5日凌晨2時35分接獲報案稱，巴吞他尼府空隆鑾區一間大學旁的公寓有男子墜樓。

警方趕抵現場後，發現墜樓者已經明顯死亡。死者是一名皮膚白皙、戴眼鏡的男子，上身赤裸僅著灰色短褲，留著寸頭。由於從高處墜落，死者臉部受到強力撞擊，導致嚴重變形，無法辨別容貌。警方還在死者的雙手手腕發現利刃割傷的痕跡，且頸部佩戴的佛珠項鍊斷裂，珠子散落一地。

深夜貓眼驚魂　滿臉血男子癱坐家門口

一名住在同棟大樓9樓的23歲目擊者向警方表示，事發前曾聽到有人急促敲門，他心生警覺，先透過門上的貓眼查看，竟見到一名男子滿臉鮮血站在門口，隨後更體力不支癱坐在地上。

阿威表示，由於當時只有他一個人在家，看到如此恐怖的畫面根本不敢開門，只能趕快打電話聯絡保全，但沒人接。當他過了一陣子再度開門查看時，發現門口的「血臉男」已消失無蹤。

隨後他走下樓直接詢問保全，才發現公寓旁已圍滿人群，上前一看，竟是剛才敲門的男子，但已明顯死亡。

警方隨後在8樓的一間空房門口發現滴落的血跡，但該房門緊鎖且房內無人。而在男子疑似墜落的9樓則未發現任何打鬥痕跡。

身分仍是謎　警調閱監視器釐清死因

警方指出，目前尚未在死者身上發現任何身分證明文件，且該大樓住戶均表示不認識這名男子，不排除是外來人員潛入。目前遺體已送往法政大學醫院進行驗屍，警方正全力調閱宿舍內的監視器畫面，以釐清男子在敲門與墜樓之間的具體動向，確認死因。

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