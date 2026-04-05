「經濟心臟」遇襲！伊朗逾50石化廠停工　濃煙竄天畫面曝光

▲伊朗最大石化工業區「班達爾伊瑪目石化園區」遭以色列空襲，滾滾濃煙升起。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列4日空襲伊朗最大石化工業區「班達爾伊瑪目石化園區」（The Bandar Imam Petrochemical Complex），導致園內逾50座石化工廠全面停工，濃烈黑煙與火光沖天的畫面也被曝光。

逾50石化廠癱瘓 重建恐耗時2年

《紐約時報》引述2名伊朗石油部高級官員說法報導，以色列空襲主要鎖定負責供應電力、天然氣及工業用水等基礎服務的法吉爾1號（Fajr 1）與法吉爾2號（Fajr 2）工廠，導致位於馬赫沙爾市（Mahshahr）的「班達爾伊瑪目石化園區」所有生產活動中斷。

2名石油部官員透露，對於已經非常脆弱的伊朗經濟而言，廠房全面停工造成無法估量的沉重打擊。重建受損廠區並恢復全面生產可能需要耗時2年。

省長馬瓦利扎德赫（Seyed Mohammadreza Mavalizadeh）親赴現場視察後表示，消防部門與搜救隊迅速應對，但此次空襲仍造成5人罹難、170人受傷。除了上述2座廠房，以色列還攻擊了該區域其他目標，包括拉齊（Razi）、卡倫（Karoun）以及班達爾伊瑪目石化廠。

Thick smoke rose over the city of Mahshahr in southern Iran after airstrikes hit several petrochemical plants on Saturday morning. pic.twitter.com/bzOzzbEh8K — Iran International English (@IranIntl_En) April 4, 2026

以軍主張攻擊軍用設施 比例原則被質疑

伊朗官媒報導，以色列與美國過去幾天加強攻擊伊朗的關鍵基礎設施，鎖定該國2大主要的鋼鐵製造廠、製藥科研中心、機場與港口。伊朗石油部石化工業行銷通訊主管沙姆斯（Hamed Shams）指出，遇襲基礎設施不僅為馬赫沙爾石化廠供電，夏季更是「為胡齊斯坦省（Khuzestan）50萬人口供電的關鍵角色」。

以色列國防軍（IDF）則宣稱，遇襲石化設施「負責生產用於武器製造的化學原料」，並與爆炸物、彈道飛彈等軍武生產密切相關。他們長期主張，以軍打擊目標往往是「軍民兩用」，或與德黑蘭政府及武裝部隊有關。

不過專家指出，即使一座設施真的涉及軍民兩用，仍有義務衡量攻擊行為的比例原則。

伊朗經濟命脈遇襲 其他產業也遭殃

伊朗石油部資訊指出，石化產品占該國出口總額25%左右，每年帶來100至150億美元外匯收入，更是伊朗試圖擺脫石油依賴、推動經濟多元化的核心支柱。

「班達爾伊瑪目石化園區」每年生產達7200萬噸石化產品，也是該地區約30萬居民的主要就業地點。馬赫沙爾市石化工廠提供一系列基礎化學品、聚合物等材料，可用於製造各種產品，包括塑膠、服飾、織物、肥料與醫療設備。

德黑蘭商會成員、能源專家侯賽尼（Hamid Hosseini）指出，戰爭結束後，食品生產、汽車製造與紡織業恐將面臨危機，因為這些下游產業都很依賴該園區製品，「這些都是與軍事用途無關的民生產業，不應該被攻擊。這是人民的生計。」

伊朗私營工業集團代表波斯坦奇（Mehdi Bostanchi）更痛批，「攻擊馬赫沙爾石化廠，就是在攻擊伊朗的心臟、伊朗經濟動脈。」