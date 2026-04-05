伊朗警告美以：若持續攻擊基礎設施　將打開地獄之門

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗軍方高層警告，美國與以色列若進一步擴大衝突，將面臨「地獄般的懲罰」，此番言論與美國總統川普先前威脅對伊朗釋出「全面地獄」攻擊的說法相互叫板，使區域緊張情勢持續升溫。

美以互嗆讓對方置身「地獄」

這項警告是在川普要求伊朗於期限前開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將對其採取更強硬行動之後提出。川普曾表示，若伊朗未達成協議，美方將對其發動「全面地獄」般的打擊。

伊朗官方支持的梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，伊朗哈塔姆安比亞中央司令部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）指揮官阿里阿巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）表示，若伊朗基礎設施持續遭到攻擊，「地獄之門將向你們敞開」。

該司令部發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）也警告，「不要忘記，一旦敵對行動擴大，整個地區都將變成你們的地獄」，並稱「擊敗伊朗伊斯蘭共和國的幻想，已變成將吞噬你們的泥沼」。

哈塔姆安比亞中央司令部為伊朗武裝部隊的作戰指揮核心，負責統籌各項軍事行動。此次強硬表態顯示，在戰事持續升溫之際，伊朗方面對於衝突升級已做好進一步對抗的準備。