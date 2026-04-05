美F-15E飛官傳獲救！專家推測「空軍瑞士刀」驚險馳援　還有1優勢

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國空軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗境內墜毀，《半島電視台》引述美國官員說法指出，歷經激烈交火之後，第2名機組人員也被救出。專家認為，投入這次行動的可能是美國空軍特種部隊「空降救援隊」（Pararescue Jumpers, PJ），而且美軍享有一大優勢，比伊朗更有機會搶先救人。

極限任務 美軍有1大優勢

國安分析師、美國中東外交政策專家阿拉梅什（Ari Aramesh）說，對美軍而言，「夜間環境」可謂一大優勢，「夜間肯定大幅降低伊朗的搜索能力，而美國特種作戰部隊夜間行動的實力出色得多。他們具備強大的夜戰能力，並已多次證明這一點。」

▼美軍「空降救援隊」任務畫面。（圖／翻攝美國空軍官網）





空降救援隊是誰？

安全分析師、前美國海軍陸戰隊員馬克林（Aaron MacLean）則向CBS表示，他認為美軍「空降救援隊」很可能投入救援行動，「他們是一支極其出色的特種作戰部隊」，就像美國海軍海豹部隊（SEAL）或美國陸軍綠扁帽部隊（Green Berets）。

馬克林根據親身合作經歷說道，「空降救援隊」願意承擔任何風險，冒著猛烈砲火著陸並與敵方交火，還有出色醫療人員能夠在現場為傷兵提供幫助，而他們的格言就是「我們所做的一切，是為了讓他人得以生存」。

CBS News National Security Analyst @AaronBMacLean discusses what’s likely happening now during the search-and-rescue mission, the training they undergo, and more. pic.twitter.com/n65TX840e6 — CBS Mornings (@CBSMornings) April 4, 2026

《太陽報》報導，美軍「空降救援隊」創立於1946年，大約有500名特種作戰隊員，可在高達9000公尺或低至240公尺的高度降落，攜帶重達36公斤的裝備包，自2001年911事件之後，已執行逾1.2萬次戰鬥救援任務。

一名美軍前中隊指揮官形容，「空降救援隊」被譽為「空軍瑞士刀」，而這次救援任務可能動員至少24名隊員，「要說這是令人膽寒、極度危險的任務，根本是輕描淡寫」。

美國空軍官網則寫道，不論何時何地，「空降救援隊」是美國在全球執行「最危險、最艱鉅、最極端救援任務的首選部隊」，不論正與敵方交火，遭敵軍擊落、包圍、俘虜或受傷，都將採取一切必要行動帶回傷兵。

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