少女玩雲霄飛車「劇烈晃動」救了她的命！　提早發現惡性腫瘤

▲英國一名少女坎貝爾玩雲霄飛車後，疑似因在空中不斷翻滾，腦中的腦瘤移位才被發現，讓她及早接受治療保命。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

玩雲霄飛車竟能保命！英國一名少女坎貝爾（Connie Campbell）與家人去主題樂園遊玩，大膽嘗試坐雲霄飛車，但事後她出現頭痛和嘔吐症狀，去看醫師才發現罹患「腦瘤」，所幸發現得早能儘快接受治療。坎貝爾的母親稱，應該是坐雲霄飛車劇烈晃動，她的腦瘤才奇蹟移位。

根據外媒《鏡報》報導，來自英國的13歲少女坎貝爾於2022年和家人去主題樂園索普公園（Thorpe Park）遊玩，活潑開朗的她不肯錯過任何遊樂設施，還去體驗刺激的雲霄飛車。不過從遊樂園回家2天後，坎貝爾突然感到頭痛還無故嘔吐，家人帶她就醫後，竟診斷出「髓母細胞瘤（medulloblastoma）」，這是一種兒童惡性腦瘤，英國每年只會診斷出50例。

醫師表示，髓母細胞瘤會迅速擴散到大腦其他區域，以及患者脊髓，而且在英國患有髓母細胞瘤的兒童，通常在很嚴重的階段才會被診斷出來，坎貝爾能及早發現接受治療，有很大機會能保住性命。而坎貝爾的母親史密斯（Tina Smith）推測，應該是坎貝爾玩雲霄飛車時，大腦受到劇烈晃動，腦瘤才奇蹟移位，讓難被發現的腦瘤被檢查出來。

雖然坎貝爾接受密集的腦部手術切除腫瘤暫時保住一命，但她仍要面對艱苦的放射治療和化療，史密斯也注意到她出現發育遲緩的情形。史密斯也與好友們一起募款，用於研究腦腫瘤，為了讓坎貝爾能完全康復。

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